„Együtt. Újra. – A civil közösségi élet újraindulásának bemutatása fiatal szemmel” címen hirdetett fotópályázatot a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT).

A pályázatot a NIT a Miniszterelnökség támogatásával és együttműködésével indította el. Célja az volt, hogy a fiatalok által készített fényképeken keresztül mutassák be, miként élednek fel a pandémia miatt elrendelt korlátozások után a civil szervezetek, közösségek. A felhívásra több mint 80 fotót küldtek be 18–35 év közötti fiatalok. A beérkező képeket 5 fős zsűri értékelte, és közönségszavazást is indítottak. Az első három helyezett és a közönségszavazás győztese is kapott díjat.

Megyénkből két fiatal is jól szerepelt. A második helyezett Doszpoly Roland „Gyermeknapi öröm” című fotója a Regionális Civil Központ Alapítvány programját örökítette meg. Fodor Alexandra pedig a Szabad Szombat Táncegyüttesről készült „Felszabadultság” című fényképével ért el harmadik helyet.

A legjobb 20 képet vándorkiállításon mutatják be a megyeszékhelyeken. A tárlatot Miskolcon március 2. és 8. között lehet megtekinteni a Művészetek Házában.

„Értéklabor” innovációs és ötletpályázat

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) innovációs pályázatot hirdetett a megyében tanuló középiskolásoknak. A pályázatra 2-4 fős diákcsapatokat vártak. A megadott határidőig 14 csapat jelentkezett. A kidolgozott pályamunkákat március 31-ig lehet majd benyújtani. A döntőt a tervek szerint már személyes jelenléttel, április 24-én szeretnék megtartani. Három témakörben várják a pályamunkákat. Az első témakör megyénk természeti, kulturális, szellemi értékeinek újszerű „hasznosítására” irányul. A második a civil szervezetek, közösségek működésével, az emberekkel történő kapcsolataik gondozásával foglalkozik. A harmadik a diákok által érzékelt, általuk fontosnak tartott kihívásokra keres megoldásokat.

Olyan terveket, ötleteket, alkalmazásokat, innovációs alkotásokat várnak, amelyek „okos”, digitális lehetőségek használatán alapulnak. A pályázat tartalma lehet új megoldás, de olyan munka is, ami egy vagy több szabadon hozzáférhető és fejleszthető eljárás újszerű használatán, kombinálásán alapul.

(A borítóképen: Újra együtt - felvételünk illusztráció, nem a cikkben szereplő pályázatra készült)