Bő tíz éve áll színpadon felnőtt színészként, előadóként. Az utóbbi néhány évben azt érezte, hogy szüksége van a megújulásra – mondta Veréb Tamás.

A fiatal művésznek – aki Miskolcon született, és ott kezdte pályafutását is – a zene világában vannak tervei, melyeket eddig halogatott. 2016-ban szerepelt a „Sztárban sztár” című show-műsorban, ami már több mint öt éve volt. Az, hogy eltelt ennyi idő ilyen gyorsan, megerősítette abban, hogy néhány évente egy művésznek meg kell újulnia – emelte ki a zenész.

Egyszerű és őszinte szöveg

Külföldön, főként az Egyesült Államokban ez mindenkinek természetes, a közönségnek és az előadóknak is. Nála most jött el ez az idő. Azt nem árulta el, hogy ez mit is takar pontosan, de néhány dolgot megosztott a nyilvánossággal. Az biztos, hogy más néven – Tom Sparrow – és az eddig megszokott stílustól kicsit eltérő, szókimondóbb formában jelentkezik majd a könnyűzenei színpadon. Új műfajban próbálja ki magát, amelyet magánemberként sokat hallgatott korábban, és nagyon kedvelte maga is. A dalok szövege egyszerű és őszinte. Erre jó példa az amerikai popkultúrában alkalmazott szövegírói módszer, vagyis „ami a szíveden, az a szádon” – hangsúlyozta Tamás. Persze a magyar nyelv árnyaltabb, mint az angol, és ha valami egyszerűen van megfogalmazva, az nagyon prózainak tűnhet. Azt a rengeteg lehetőséget, szófordulatot, amit a magyar nyelv kínál, nyilvánvalóan kár kihagyni. Viszont az érzelmeket, gondolatokat kendőzetlenül szeretné megfogalmazni.

Populárisabb lesz

Mivel egyszerre van jelen a színházban és a zenei világban, eddigi munkáira az volt a jellemző, hogy az intellektuálisabb, szolid vonalat képviselte. A könnyűzenében azonban ezentúl szabadabban szeretne szárnyalni, kipróbálni valami olyat, amire régóta vágyott. A saját zenéjében megmutatni, milyen Veréb Tomi a valós hétköznapokban. Hogy ne csak a színpadi énjét ismerje meg a néző. Ezért is gondolt arra, hogy elválasztja a színpadi énjét a zenésztől, és ezt azzal is megmutatja, hogy Tom Sparrow néven énekel majd a koncerteken. Sokszor zavarban lehetett eddig a közönség, hogy mit fog kapni, ha ellátogat a koncertjére. Színházat vagy könnyűzenét, esetleg mindkettőt? – fogalmazott a zenész.

„Ha jön egy nekem való színházi ajánlat, nem fogom visszautasítani” Veréb Tamás

Tamás néhány hetet Győrben töltött nemrégiben, ahol a „Puskás, a musical”-t mutatták be ismét, amelyben a címszerepet játssza. Áprilisban is lesz egy újabb blokk az előadásból. De már két éve tudatosan arra készül, hogy a könnyűzenei pályán érjen el sikereket, ezért most inkább erre koncentrál, ami miatt lehetséges, hogy színházi munkái háttérbe szorulnak egy időre. Az utóbbi tíz évben ugyanis 80 százalék színház és 20 százalék zenélés, vagyis önkifejezés volt az életében. Ezt az arányt szeretné eltolni, növelni a zene irányába. A „Puskás, a musical” című darabban egyébként nagyon jól érzi magát, és ugyanazzal az alkotói csapattal fogják bemutatni hamarosan „A kőszívű ember fiai”-t. Ez ugyan egy Jókai-mű, amely teljesen különbözik az előbbitől, de erre is őszinte odaadással készül – hangsúlyozta. Ezt követően nyitva marad az életében a színházi szereplés. Ha jön egy neki való ajánlat, nem fogja visszautasítani, de most már csak olyat szeretne csinálni, amiben teljes hittel és szenvedéllyel tud részt venni. A kompromisszumos helyzeteket igyekszik már elkerülni. Televíziós munkái is voltak már, ami szintén az életének egy olyan szelete, amit szívesen csinál. Nagy élmény volt az a feladat, amely 2021-ben találta meg – tudatta a művész. Egy ismeretterjesztő magazin műsorvezetője volt, amely által sokat tanult, utazott, és kellemes emlékei vannak a forgatásokról. Ez is egy új fejezetet nyitott az életében. Azelőtt soha nem gondolt arra, hogy tévében dolgozzon, de most már ezt is el tudja képzelni, hogy ez is egy ága legyen a tevékenységének.

Fontos nők az életében

Néhány hét múlva Miskolcon a nőnapi koncerten Csiszár Istvánnal és Cselepák Balázzsal az oldalán azt a Veréb Tomit láthatja a közönség, akit jól ismer. Ezen az eseményen kevés saját dal lesz, viszont sok olyan zenei csemege a világ minden tájáról, amelyek nagy kedvencek. Ha már a szülővárosában léphet föl – ahol mindig boldogan tölti idejét –, akkor az pluszöröm számára, hogy a családja is ott lesz az eseményen. A koncerten részt vesz az édesanyja és két nagymamája is, olyan nők az életében, akik a legfontosabbak – tudatta a művész. Boldogság, hogy most kivételesen velük együtt ünnepelheti a nőnapot, hiszen általában máshol énekel éppen a hölgyeknek, amit persze ugyanúgy imád, viszont nincs ott a családja. Biztosan elhangzik majd az „Örök álmodozó” című dala, amit az édesanyjának írt, mert az a háláról szól. És a hála az, ami egyik motiváló tényezője volt annak, hogy összehozzák ezt a koncertet zenésztársaival pont Miskolcon – mindannyiuk szülővárosában – és pont nőnapon. A zeneirodalom legszebb dalaival készülnek, ezzel mutatva a tiszteletet, amit a hölgyek iránt éreznek.

(A borítóképen: Veréb Tamás - balról a harmadik - a Puskás-musicalben a címszerepet játssza)