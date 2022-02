Ahogy a gyerekeknél, úgy a kisállatoknál is elengedhetetlen a kötelező védőoltások beadása, hogy a gazdik megóvhassák őket olyan halálos fertőző betegségektől, amelyekre egyébként nincs gyógymód. Arról nem is beszélve, hogy némelyiket, például a veszettséget az emberek is elkaphatják. Egy kölyökkutyát tartó olvasó érdeklődött állatorvos szakértőnknél, hogy mennyi idős korban kaphatja meg a kiskutya az első oltásait, és mi ennek a menete.

– Egy gondos gazdi jól teszi, ha már két-három hónapos korban elhozza a kisállatát az első védőoltásra. Ez általában veszettség elleni vagy kombinált oltás szokott lenni – mondta dr. Puskás Gábor kisállatgyógyász, szakállatorvos. – A szúrás kicsit kellemetlen, de nem okoz komoly megterhelést a kedvenc számára, ugyanakkor megvéd egy jóval nagyobb problémától. Valamely gyógyíthatatlan vagy nehezen kezelhető fertőző betegségtől. Ennek ellenére a szegényebb területekről sokan anyagi okokból nem oltatják be négylábú barátjukat, ami járványügyi szempontból hazánkban is kockázati tényező. Ott, ahol hiányzik az állat oltási könyve, mindig gyanakszunk, hogy a kötelező oltások is elmaradtak, de mielőtt beoltatnánk, néhány hetes megfigyelésnek vetjük alá.

A kisállatoknak is fiatal korban kell megkapniuk az oltásaik zömét.

– A vakcinák egy részét évente meg kell ismételni. Kivéve a szobacicáknál, mert ők nem igazán találkoznak a gazdin kívül mással. Az alap oltás általában kölyökkorban többszöri alkalomból áll, amit oltási sorozatnak hívunk. Mindig egyénre szabottan írjuk ki az oltási tervet attól függően, hogy milyen körülmények között tartják a négylábút. Hogy van-e mellette másik állat, illetve benti vagy kinti kedvenc-e. Veszettség ellen nemcsak kutyáknak, de a kijárós cicáknak is javasolni szoktuk a vakcinát, bár ez egyelőre csak ebeknek kötelező. A macskák számára megfázásos megbetegedések ellen is létezik oltás, amely akkor is hatékonyan véd, ha a cica esetleg beteg kóbor macskákkal találkozik. Az oltás beadása előtt nagyon fontos a betegvizsgálat, amelynek keretében részletesen kikérdezzük a gazdit a kedvencről, és meg is vizsgáljuk az állatot. Így kizárhatjuk az esetleges egészségügyi kockázatokat. Az oltás az immunrendszert veszi igénybe, és arra készteti, hogy kellő mennyiségű ellen anyagot termeljen – magyarázta az állatorvos.

(A borítóképen: Dr. Puskás Gábor kisállatgyógyász, szakállatorvos)