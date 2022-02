Míg 2020-ban gyakorlatilag nem tudtak versenyt tartani, és 2021-ben is csak átalakítva, korlátozva, addig jelen állás szerint idén teljes lehet a futóév Edelényben. Ennek megfelelően az Edelényi Futók Egyesülete gőzerővel dolgozik, hiszen március 19-én rendezik meg a IV. Fedrid Császta Trailt.

Pályabefutás 5-én

Ezzel idén a versenyek során is változtatnak, hiszen eddig az évet az Edelényi Kastélysziget Körök nyitotta, a trailt pedig júniusban rendezték, most azonban a két verseny helyet cserélt. Mint Puskás Bélától, az egyesület elnökétől megtudtuk, ennek az oka, hogy nyáron a hosszú távosoknak nagyon melegük volt és nagy volt sok helyen a gaz, nem tudták ugyanis mindenhol lekaszálni, hiszen 45 kilométeren kellene végig nyílt ösvényt kialakítani.

Március 5-én egy pályabefutást is tartanak, amelyre szintén nagy az érdeklődés, hiszen utoljára tavaly késő ősszel volt futórendezvény. A pályabefutás éremszerző közösségi futás, tavaly meglepően sokan voltak, még a Dunántúltól is, így bizakodva néznek elé, hogy idén is sokan lesznek, akiket érdekel a Császta vagy maga a futás, még ha nem is neveznek aztán a trailre. A részvétel ingyenes, saját frissítéssel, viszont lesz idegenvezető, aki kíséri a futókat. A hosszú távra kérnek egy alapállóképességet és -tempót, az idegenvezető és a többi futó érdekében, így azt kérik, hogy olyan jelentkezzen, aki már futott ilyen távot. Lehetőség lesz a korábbi érmeket megvásárolni, ha valaki szeretné támogatni az egyesületet vagy emléket szerezni. De azért is érdemes részt venni, mert idén más lesz a pálya, amelyet így van lehetőség a verseny előtt megismerni. De elkezdtek a trailre is szépen alakulni a nevezések.

– A tavalyi létszám biztosan meglesz, nagyjából 400 főre számítunk, most 200 felett van a nevezések száma, de jellemző az utolsó pillanatos vagy helyszíni nevezés a Covid miatt is. Minőségi versenyt szeretnénk ismét rendezni, mindig többet adni a futóknak.

Kvalifikációs pontok

Most újdonság a terepfutóknak és pozitívum, hogy az ITRA-pontgyűjtésbe is bekapcsolódtunk. Nem lettünk szövetségi tagok, de pontot tudunk adni a futóknak, ezek pedig kvalifikációs pontok a nemzetközi nagy versenyekhez. A magyar terepfutás top 10-éből itt lesz 5-6 futó a férfiaknál és nőknél is, nagy harc lesz nemcsak a dobogóért, hanem a helyezésekért is. A jelentkezők között van több terepfutó válogatott, van ifjúsági vb-második, ultra 4., Olimposz-csúcsfutás-első, Ultra Tisza-tó első, második helyezett, Ultra-Trail-, Spartathlon-teljesítők – sorolja Puskás Béla.

Oltási igazolást nem kérnek, mert 500 fő alatti a rendezvény, és szabadtéren lesz megtartva. De természetesen a szükséges járványügyi intézkedéseket betartják.

A Császta Trail szokott az a versenyük lenni, amelyen közösségi programokat is szerveznek, most ezt pótolva kicsit egy olyan program­elemet találtak ki, amire nem volt példa. Kötöttpályás hőlégballonozást biztosítanak 60 főnek sorsolás alapján a résztvevők között. Ennek megtartását persze az időjárás befolyásolhatja.

Az egyesület elnöke elmondta, idén mind a három versenyük megtartására készülnek, és nyitva is van a nevezés már a Kastélysziget Körökre és a 32. Dreher 24 Bódva-völgyi Maratonra is.

Kiemelt program

A június 25-én tartandó IV. Edelényi Kastélysziget Körök lesz most futófesztivál jellegű, színpaddal, többrétű programmal, kicsiknek, nagyoknak. Az Aktív Magyarország Program 2022-ben megyénként két rendezvényt emel ki és támogat, megyénkben az egyik ilyen a Kastélysziget Körök, amely az Ötpróba számára is kiemelt rendezvény lesz.

– Teljes erővel dolgozunk a trail szervezésén, aztán rögtön a Kastélysziget Körök előkészítése jön. Szerencsére az egyesületi tagok nagyon aktívak, mindig jönnek új tagok, folyamatosan bővülünk. Külön örülök neki, hogy már nem csak edelényiek csatlakoznak hozzánk – tette hozzá Puskás Béla.

(A borítóképen: Tavaly a meleggel is meg kellett küzdeniük a trail résztvevőinek | Fotó: Laki-Lukács Boldizsár)