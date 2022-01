Nagy örömmel számolt be a napokban Maródi Attila, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, hogy egyik tehetséges növendékük nagy sikert aratott a Gyermek Néptáncosok Országos Szólótáncfesztiválján. Zsarnay Adrián, aki egyébként a Szinvavölgyi Prücskök tagja, nemcsak elnyerte a megtisztelő „Kisbokrétás Táncos” címet, de különdíjként Dubajba utazhat másik 19 tehetséges szólótáncossal együtt. A távoli városban az Expo 2020 Dubai magyar pavilonjában lépnek fel az oktatás napján.

Hetven díjazott

– Hosszú idő óta sikeresen szereplünk a gyermek-szólótáncversenyen, az elmúlt években körülbelül 70 növendékünk kapott elismerést – mondta büszkén Maródi Attila. – Szarvason az általános iskolás korú gyerekeknek rendezik a megméretést, ahová a területi válogatók után jutnak. A program háromnapos, ahol szabadon választott táncot mutatnak be a gyerekek, két percben. Azonban nem koreográfiáról van szó, hanem improvizációról, tehát a versenyzők egy megadott zenére rögtönöznek. Magyarországon a gyermek-szólótáncversenyek közül a szarvasi a legmagasabb szintű. A legtehetségesebb lányok a „Pántlikás Táncos” címet nyerik el, a fiúk pedig a „Kisbokrétás Táncos” elismerést kapják. Adrián nemcsak kisbokrétás lett, hanem kapott egy különdíjat is. A héttagú zsűri úgy döntött, hogy a legtehetségesebb gyerekek részt vehetnek a dubaji világkiállításon. Adrián képviseli majd megyénket és Miskolcot is – sorolta Maródi Attila.

Három fellépés

Hozzátette: a gyerekek szigorú körülmények között készülnek a dubaji fellépésre. Mindenki viszi a saját szólótáncát, de előadnak két közös koreográfiát is. Három fellépésük lesz a világkiállításon. Nagyon kell vigyázni, hogy az utazásig nehogy elkapja valaki a koronavírust, mert akkor nem engedik be az Egyesült Arab Emírségekbe. A próbáikra sem mehettek be idegenek.

– Sajnos, mi, pedagógusok nem utazhatunk, mert az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületből megy egy delegáció. Ők vigyáznak majd a gyerekekre, a műsort is ők állították össze. A csapattal egy zenekar is utazik, mert a műsor élő zenével megy majd. Január 22-én indulnak, és 5 napig szerezhetnek nagyszerű élményeket Dubajban – tette hozzá Maródi Attila.

Örök életre szól

Zsarnay Adrián otthon tölti ezeket a napokat, se iskolába, se táncpróbákra nem jár, épp a megfertőződés veszélye miatt.

– Óriási megtiszteltetés számomra, hogy ott lehetek a csapatban – fogalmazott Adrián. – Amikor elindultam a szólótáncversenyen, el sem tudtam volna képzelni, hogy dubaji utazást nyerhetek. Ez elképesztő! Még most sem hiszem el! Ezek a napok a felkészüléssel telnek. A szólótáncomat itthon tudom gyakorolni, de Százhalombattán volt két közös próbánk is. Szigorú járványügyi ellenőrzések lesznek, nem elég az oltási igazolvány, csak negatív PCR-teszttel lehet utazni. Úgyhogy biztos, ami biztos, most itthon tanulok – jelezte a tehetséges táncos.

Elmesélte, a Szinvavölgyiben 5 éve táncol, de már 4 évesen tagja volt az óvodai néptánccsoportnak. Aztán folytatta az általános iskolában, és 9 éves volt, amikor a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola diákja lett.

– A táncra úgy gondolok, mint jövőbeni foglalkozásomra. Nagyon szeretem csinálni, és az a fantasztikus benne, hogy rengeteg tájegység van, és egy élet kevés lenne ahhoz, hogy mindegyik néptáncanyagát megismerjem. Úgyhogy ezt soha nem fogom megunni. Azt még nem tudom, hogy táncoktató leszek-e, vagy valamelyik táncegyüttesben hivatásos táncos, de az biztos, hogy soha nem fogom abbahagyni. Addig fogok táncolni, amíg csak bírok – fogalmazott Adrián.

Megtudtuk tőle azt is, hogy Dubajban bodrogközi verbunkot és bukovinai silladrit ad elő szólóban.

(A borítóképen: Zsarnay Adrián)