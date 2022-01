Befagyott a Hámori-tó. És bár tilos a jegére lépni, akármilyen vastag is az, vasárnap délután sokan nem törődtek a veszéllyel. Voltak, akik csak sétálgattak, csúszkáltak rajta, mások korcsolyáztak, sőt akadt egy csapat, amelyik hokimeccset vívott a tó jegén.

Pedig szinte minden évben megírjuk, hogy a Hámori-tóra akkor is tilos rálépni, ha tíz centiméternél is vastagabbra hízik a jege. Táblák is figyelmeztetnek erre, de úgy látszik ez nem sokat ér.

Vanczák Zoltántól, a tavat üzemeltető Garadnavölgyi Vízi Társulat ügyvezetőjétől tudjuk, hogy besorolását tekintve a Hámori-tó ipari víztározó, melyekben alapvetően nem lehet sem fürdeni, sem azok jegén korcsolyázni.





Nem ellenőrizték

A Szinva medrében a társulatnak minden körülmények között biztosítania kell az úgynevezett ökológiai vízmennyiséget, vagyis ha szükséges, a tóból engednek le ehhez vizet. Ez télen is így van, ilyenkor pedig a jég alatt nem pontosan látni, hogyan változik a vízszint. Ennek megfelelően a jégpáncél alatt lehet levegő is, de előfordulhat az is, hogy a bejövő víz alulról feszíti a jeget. Emiatt veszélyes a tó jegére lépni.

A Hámori-tó több mint kétszáz éves történetében sokáig nem volt ilyen szabályozás, majd végleges tiltás. Ezért is találkozhatunk olyan fotókkal, melyeken a jégen korcsolyázókat vagy a nyáron fürdőzőket örökítették meg a direkt erre a célra kialakított strandon. Hiába tervezték ezek felújítását egy időben szakemberek, a hatályos jogszabályok tiltják a víztározók ilyen jellegű hasznosítását.

A rendőrség szabálysértésnek minősülően bünteti, ha valaki a tiltó tábla ellenére megy a jégre bármilyen szabad vízfelületen. Mi vasárnap nem láttunk a tó környékén se rendőröket, se rendészeket, csak a tavon korcsolyázó gyerekeket, felnőtteket.