A bicikli télen is a legmegbízhatóbb közlekedési eszköz, amivel nem kell dugóban állni, parkolóhelyet keresni és a fertőzésektől is védettebben közlekedhetünk – állítja a kerekparosklub.hu.

A téli kerékpározás nem sokban különbözik a nyáritól: a bicikli télen is a legegyszerűbb, leggyorsabb közlekedési eszköz átlagos városi távokon, de hosszabb utakon is a legmegbízhatóbb útitárs lehet. Városi közlekedésben télen is az úti célhoz öltözve, tehát mindennapos ruhánkban indulhatunk el. Egy átlagos városi biciklin nem kell máshogy öltözni, mint ahogy szeretnénk, a sárvédő pedig megkíméli a lábat és a hátat a víztől.



Előnyös



A téli bringázás előnyei többek között, hogy nem kell a megállóban fagyoskodni, míg várunk a tömegközlekedésre, nem kell a dugóban állni, parkolóhelyet keresni. A láb nem éri a hideg talajt, így kis mértékben fázik és sárvédővel kevésbé lesz havas, sáros, vizes a cipő. Mivel mozgunk, ezért a gyaloglásnál akár vékonyabban – de mindenképp rétegesen – is öltözhetünk.

A karbantartási tanácsok közül fontos, hogy legyünk jól láthatóak a szürke és sötét időben: akár már korábban kapcsoljuk be a lámpákat, és a bringán legyenek meg a kötelező fényvisszaverők. Legyen hosszú sárvédő elöl-hátul. A mozgó alkatrészeket ellenőrizni kell, és zsírozni is szükséges. Ellenőrizzük a fékeket, ilyenkor gyorsabban kophatnak. A közlekedést illetően praktikus szempontból érdemes lehet egyszerű, sárvédővel, csomagtartóval felszerelt, egyenes háttal tekerhető városi biciklivel járni. Óvatosan és előrelátóan közlekedjünk: a féktávolság hosszabb lehet. Figyeljünk arra, hogy ne menjünk jégre és vastag hóba, mert elcsúszhat a kerék.

Öltözködési tanácsok között a legfontosabb, hogy rétegesen öltözködjünk: több vékonyabb réteg jobb, mint a kevés vastag. Figyeljünk oda, hogy ruha fedje a testrészeket, de hordhatunk aláöltözőket, akár házilag készített ízületvédőt is. Hóesésben az esőponcsó vagy a vízálló dzseki hasznos lehet. A hideg szél ellen jól jön a szemüveg, hóesés ellen a sildes sapka. A kapucni hasznos, de figyeljünk oda, hogy ne korlátozza a periferikus látást – hívja fel a figyelmet a szakportál.



Hasznos tippek téli kerékpározáshoz:



– Ha korábban indulunk el otthonról, akkor több lehetőség lesz az időjáráshoz mérten célba érni.

– Téli időszakban kerüljük a nehéz kosarat, táskákat és más felesleges súlyokat, mivel ezek nehezíthetik a bringa irányíthatóságát.

– Engedjünk a keréknyomásból egy picit. Az enyhébben felpumpált, vagy szélesebb kerék előnyt jelenthet a téli időszakban, mivel jobb a tapadása.

– Jobb elkerülni az éles kanyarokat és a hirtelen irányváltoztatást.

– Időben kezdjünk el fékezni. Használjuk a hátsó féket, viszont engedjük el, ha elkezd csúszni a kerék.



A kerékpár minden évszakban hasznos közlekedési eszköz

Fotó: Stock