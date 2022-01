Kistokaji kutyák is táncoltak a Budapesten nemrég megrendezett Európa Kutyakiállításon, amelyen 57 országból mintegy 16 ezer kutya vett részt. Egy dog dancing gálát is szeretett volna ugyanis a rendezvényen a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ) elnöksége, ezért hívta meg azokat a (kutya-gazdi) párosokat, akik a 2021-es év utolsó versenyén kiemelkedően teljesítettek, mesélte Pavliscsák Kinga, a Kistokaji Kutyasuli vezetője, így jutottak el a kiállításra. Óriási élmény volt a rendezvény, Kinga szerint kutyusaik az új és ismeretlen szituáció ellenére a gazdák minden mozdulatát lekövetve boldogan mutatták be a koreográfiájukat.

No de mióta táncolnak a kistokaji kutyusok? Kinga egészen kicsi gyerekként találkozott a dog dancinggel, azaz a kutyatánccal. Gyerekként a szülei egy feltétellel engedték, hogy saját kutyája legyen, ha minden hétvégén kutyaiskolába jár vele.

Nap mint nap

– Azt hiszem, ez elég jól sikerült – jegyezte meg. Olyannyira, hogy óriás schnauzer jellegű keverékével előbb a hétvégéken, majd később mindennap kutyaiskolába járt, lehetett bármilyen szülinap vagy családi rendezvény, a kutyaiskola nem maradhatott ki.

– Teljesen beszippantott a kutyákkal való foglalkozás, majd különböző vizsgák és versenyek követték és követik egymást. Számomra mindig is egyértelmű volt, hogy ezzel szeretnék foglalkozni.

Három éve nyitották meg a kistokaji kutyaiskolát, ahol a pici gyerekektől kezdve az idősebbekig minden gazdi talál magának és kutyusának képzési formát. A gyerekeket általában a dog dancing világa varázsolja el, a legfiatalabb, Janka még be se töltötte a 4. életévét amikor már kutyusával, Oszkárral elkezdtek trükköket tanulni.

Van kedvenc, aki csak „napközibe” jár, és vannak tanfolyamok, ahol az együttélésben segítenek a gazdiknak, és a hétköznapi élethez szükséges dolgokat tanítják. Vannak különböző sportjaik is.

– Nagyon büszke vagyok a versenyzői csapatomra – mondta Kinga. – Csak az elmúlt egy évben annyi eredményt hoztak iskolánknak, hogy segítségül kellene hívnom a bejegyzéseinket az összeszámolásukhoz.

Az mindig a kutya tudásától függ, hogy az edzések alkalmából mit tanítanak. Lehet, hogy ez csak egy egyszerű „ül” vagy pacsiadás, de az is lehet, hogy két lábon járás. A foglalkozás menete a párosra szabott. Van, akit a tánc „szippant be”.

– Egy zenére előadott koreográfiáról van szó, ami különböző nehézségű trükkökből és engedelmességi feladatokból áll. Sokszínű sportról beszélünk, ahol a kutyáknak tanított mozdulatsoroknak csak a képzeletünk szabhat határt. Talán a népszerűsége abban rejlik, hogy olyan dolgokat tanítunk, amik nem „kutyaszerűek” így nagy sikerélményt tud jelenteni a gazdáknak – magyarázta Kinga.

S hogy meddig „kell” a kutyusnak iskolába járni?

Kinga szerint kétfelé vezethet az út. Vagy elég a gazdinak az a tudás, amit a kutyus megszerzett az alapképzés során, vagy nagyon élvezi a hétvégente eltöltött egy-másfél órát a kedvenccel, és nem akarja abbahagyni. Ilyenkor akár a hét minden napján ellátogathatnak hozzájuk.

(A borítóképen: A budapesti kutyakiállításon, középen Kinga áll)