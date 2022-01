Régen a paraszti konyhában egyszerű ételek készültek. A 19. században az emberek kövön vagy vízimalomban őrölt teljes értékű gabonát, gyümölcsöt, zöldséget, vadon növő növényeket, gombákat, olajos magvakat, tejet és tejtermékeket, valamint fűszernövényeket fogyasztottak. Értékes fehérjéket tartalmazó hüvelyesek is sűrűn kerültek az asztalra. Ma ezt nevezzük reformétrendnek. Összeállításunkban két olyan növényt mutatunk be, amelyek régen kedveltek voltak a magyar étkezési kultúrában, manapság pedig újra hódítanak.

Viszonylag kevésbé ismert tavaszi zöldség a spárga vagy aszparágusz, népi nevén a csirág. Európában és Ázsiában őshonos növény, vad változatát már az ókori egyiptomiak, görögök és rómaiak is fogyasztották.

Gyógynövényként is kiváló

Nyugat-Európában nagy kultusza van a növény fogyasztásának, hazai népszerűsége ezzel szemben méltánytalanul kicsi, pedig Magyarország spárgatermesztő nagyhatalomnak számít. A magyar termés legnagyobb része azonban Németországban és Ausztriában talál vevőre. Európában a spárga tudatos termesztése több évszázados múltra tekint vissza, a 15–16. századtól kezdve jelent meg. Magyarországon a spárga a 20. század elejéig csak a főúri kertek növénye volt. Évszázadok óta számontartják gyógynövényként is, hatása az emberi szervezetre rendkívül jótékony. A kínai és az indiai orvoslásban is fontos szerepet tulajdonítottak neki, afrodiziákumként tartották számon. Elsősorban vízhajtó és vesekő-eltávolító hatása ismert. A növény hajtásai vitaminban és folsavban gazdagok, ellenben kalóriaértéke kicsi.

Főzve, sütve, grillezve

A friss spárga színe halványsárgás vagy zöldes. A barnás elszíneződés nem megengedett, ahogy a szár üregessége is rossz jel, arra utal, hogy nem friss, már kiszáradt. Évelő növény, friss, zsenge hajtását, a „spárgasípot” fogyasztjuk. A spárgát szedés vagy vásárlás után lehetőleg azonnal fel kell használni, szükség esetén nedves ruhába csavarva, egykét napig hűtőszekrényben eltartható. A spárgaszezon meglehetősen rövid, csupán április és június között tudunk friss spárgát vásárolni. Ebből a nagyszerű növényből készíthetünk krémlevest, megsüthetjük sütőben köret gyanánt halak mellé vagy szárnyasokhoz, de akár főételnek is kiváló a baconbe tekert spárga. Továbbá lehet vajon párolni, illetve esetenként grillezni is szokták. Az előkészítést, hámozást követően mehet a főzővízbe. Az enyhén sós-cukros vízben kis lángon, lefedve főzzük a spárgát, a zöldet mindössze 5 percig, a fehéret kicsit tovább, 8-10 percig.

Az articsóka Észak-Afrikában őshonos fészkes virágzatú zöldség- és gyógynövény. Már az ókori kultúrákban is kiemelt ínyencségnek számított, ugyanis afrodiziákumnak vélték. Jelenleg Európában a déli országokban termesztik, éppen ezért szerves részét képzi a mediterrán országok gasztronómiájának. Magyarországon sokáig nem élelmiszerként, hanem dísznövényként tartották, hatalmas méretű, dekoratív bimbóiért és a bogáncsra emlékeztető, bíborlila virágáért. Telített zsírtartalma alacsony, miközben rostban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag. Az inulinnak köszönhetően még a bélflóra helyreállításában is a segítségünkre lehet.

Emellett szabályozza az étvágyat, vízhajtó hatású, csökkenti a vér zsírtartalmát, ezért fogyókúrázóknak is gyakran ajánlják.

A jótékony hatásait figyelembe véve érdemes beépíteni az étrendünkbe. Az articsóka íze első kóstolásra édeskés, sokakat zöldborsóra vagy káposztára emlékeztet. A bimbókat (szíveket) kocsányuk húsos részével együtt szedik le a növényről, majd blansírozás, párolás, sütés, marinálás és egyéb műveletek után eszik meg. Ha articsókát vásárolunk, először mindenképp figyeljük meg a leveleket: legyenek fényesek és lédúsak. Ha kezd száradni és barnulni, akkor inkább ne vegyük meg.

Elég citromlével meglocsolni

A friss articsóka azonban ritkaság Magyarországon, hiszen jelenleg nem része a hazai gasztronómiának, ínyencségnek számít. Ha a friss articsóka nem elérhető, akkor van konzerv formában, amely gyakrabban előfordul az áruházak polcain. Készíthető belőle előétel fűszeres mártással, vagy megtölthető húsfélével.

Markáns íze miatt nem kell fűszerezni, elég citromlével meglocsolni. Adjuk hozzá a zöldségleveshez, főzzük, pároljuk és fogyasszuk köretként, salátaként, vagy készítsünk belőle krémlevest. Bár a levelek nem ehetők, de az alsó részüket majonézbe mártogatva elrágcsálhatjuk, a franciák vinaigrette öntettel fogyasztják.

Ám nemcsak étel, hanem ital is készülhet belőle. Egy olasz likőr egyik fő alkotóeleme az articsóka.

(A borítóképen: Az articsóka íze első kóstolásra édeskés, sokakat zöldborsóra vagy káposztára emlékeztet)