A felesleges dolgok kidobása egyfajta megkönnyebbüléssel jár, ugyanígy érez a testünk is, miután megszabadult a méreganyagoktól. Energikusabbnak fogjuk érezni magunkat, és bőrünk állapota is sokat javulhat a méregtelenítő kúra után. Ha decemberben zsíros és nehéz ételeket fogyasztottunk, akkor januárra szervezetünk és bélrendszerünk alaposan megterhelődött. A méregtelenítés idejét szervezetünk emésztési zavarok és pattanások formájában jelezheti. Az is intő jel lehet, ha gyakran leszünk betegek, gyulladásos tüneteket tapasztalunk vagy gombás fertőzéssel küzdünk. A lerakódott mérgek negatívan befolyásolják az immunrendszer működését, mivel hatással vannak a vastagbelünkben található immunsejtekre. A legtöbb, étrenden alapuló méregtelenítő kúra csak hosszabb idő után fejti ki jótékony hatását.

Sovány húst, halat

Manapság már télen is megoldható a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. A préselt levek, a csírák, a búzafű, a rostbevitel, valamint a gyógyteák sokat segíthetnek a méregtelenítés során. A szakemberek általános ajánlása szerint naponta minimum három liter vizet kell inni. A vízbe gyömbért és citromot téve vitaminokban gazdag frissítőt kapunk, amely kiváló méregtelenítő és immunerősítő ital is. A méregtelenítés idején a húsfogyasztás mellőzése mellett a tejtermékek mennyiségét is csökkentsük lehetőleg. Ha mégsem tudunk lemondani róla, válasszuk a sovány csirkehúst vagy pulykát. Illetve együnk ómega-3 zsírsavban gazdag halat – ad tájékoztatást az eletmod-magazin.com.

Kizárólag folyadékot

Hatásos, ám eléggé megterhelő méregtelenítő kúra a léböjt. Ezt általában ötnapos ciklusnál tovább nem ajánlják a dietetikusok. Bár komoly kitartást igényel, a jól kivitelezett léböjtkúra testileg és szellemileg is felfrissít, elősegíti a súlyvesztést. Ezalatt kizárólag folyadékot vehetünk magunkhoz, ami 3-4 liter préselt vagy ásványvízzel elegyített zöldség- és gyümölcslevet jelent. Jót tesz a búzafűlé, a sárgarépa-, a cékla-, illetve a káposztalé, továbbá a kevert levek: sárgarépa naranccsal, cékla almával, zellerlé almával és citrommal. Emellett igyunk gyógyteákat, különösképpen méregtelenítő hatással bíróakat, mint a fehérmályva, a kutyabenge és a bojtorján. Érdemes a minőségi táplálékkiegészítőket is segítségül hívni, ha kell. Ily módon a méregtelenítés valamennyi fázisát kíméletesen, mégis hatékonyan végezhetjük el. Az otthoni méregtelenítés során általában nem gondolunk arra, hogy a nélkülözhetetlen vitaminokat és nyomelemeket pótoljuk, de egy jól felépített tisztítókúra ezekről is gondoskodik.

Átgondolt böjt

Van azonban a köztudatban egy félreértés a méregtelenítéssel kapcsolatban – erre Csitári Nikolett dietetikus hívta fel a figyelmet, aki korábban nyilatkozott az Észak-Magyarországnak a témáról. Megvannak az erre hivatott szerveink, a májunk, a lépünk, a vesénk, amely elvégzi a méregtelenítést. A léböjtkúrának is, mint bármi másnak, a fokozatosság az alapja. Drasztikusan nem lehet belevágni, mert annak egészségkárosító hatásai is lehetnek. Ugyanez igaz az eredeti életmódra való visszaállásra is. Ellenkező esetben egy hirtelen újabb megterhelés a gyomornak kellemetlen hasi görcsöket, puffadást, refluxot, általános diszkomfort érzetet okozhat. A koplalás sem vezet jóra, mert az immunrendszer legyengülését okozhatja, ami aztán az egyén sebezhetőséget növeli.

A változatos, kiegyensúlyozott étrend sokat segít az év bármely szakában – hangsúlyozta a szakember. Ha léböjtkúrát szeretnénk, az tartalmazzon tápanyagban gazdag zöldség- és gyümölcsturmixokat, leveseket. Ha nem a húst szeretnénk elhagyni, csak a bevitt kalória mennyiséget szeretnénk csökkenteni, vagy az elfogyasztott ételek zsírtartalmát, arra is léteznek nagyon jól bevált eljárások. Ilyen a habarás, rántás kerülése vagy a tejtermékkel készült krémlevesek helyett a zöldséglevesek fogyasztása.

