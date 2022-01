Tóth Vivien korábban soha nem járt szépségversenyen, de tavaly ő is jelentkezett a „Tündérszép” lányok közé, és kiderült, hogy nagyon jól tette, hiszen a megyénkbeli lányok közül ő jutott az országos döntőbe.

– Igazából a párom találta meg a felhívást, és ő biztatott, hogy induljak a szépségversenyen. Együtt válogattuk ki a jelentkezéshez a fotókat, végül én nyomtam meg a „küldés” gombot, ami azt jelentette, hogy beneveztem a versenyre. Arra gondoltam, hogy vesztenivalóm nincs. Az előző évben az egyik barátnőm is indult, és csupa jót mesélt a megméretésről. Rengeteg élménnyel gazdagodott, új embereket ismert meg, és tulajdonképpen velem is ez történt. A verseny végén egyáltalán nem bántam meg, hogy bátor voltam, és jelentkeztem. Nagyon örülök, hogy ezen a téren is ki tudtam magam próbálni – fogalmazott Vivien.

Országos döntőben

A verseny menetéről elmondta, hogy a megyei fordulóban három lányt választottak ki, ők vehettek részt a regionális fordulón. Vivien itt is a legszebbek között volt, így az országos döntőbe jutott. Ezt egy felkészítőtábor előzte meg, melyet Siófokon szerveztek. A legizgalmasabbak azonban kétségtelenül a döntő eseményei voltak. Itt először bemutatták a lányokról szóló kisfilmeket. Az első vonulás bikiniben történt, majd következett az estélyi ruhás bemutatkozás, végül az eredményhirdetés.

– Megmondom őszintén, hogy először egy kissé csalódottnak éreztem magam, amiért nem voltam ott a dobogósok között, de a mentorom megnézte a pontszámokat, és elmondta, hogy a negyedik lettem. Végül is nem bántam, mert a legjobb barátnőm lett az első, és ennek nagyon örültem. Csak gazdagodtam a versennyel, hiszen mindig is érdekelt a szépségipar, és most belülről láthattam, hogyan zajlik a verseny. Azóta modellmunkákat kaptam, amivel igyekszem élni – tette hozzá Vivien, aki egyébként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója.

Jelentkezés

