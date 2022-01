Mein Schiff egy amerikai utazásszervező cég német leányvállalata, amelynek négycsillagos luxushajói bejárják a világ tengereit és kikötőit. Egy ilyen 14 emeletes, 216 méter hosszú és 46 méter széles monstrumon dolgozik jelenleg. Azaz egy óriási mozgó szállodában, amelyben 2 úszómedence, wellness, 11 étterem, 16 bár, színház, koncertterem és kétemeletnyi bevásárlóutca található – mondta Babolcsi Nóra. A fiatal hölgy öt és fél éve „szolgál” luxushajón, és azóta 48 országban járt. Először egy budapesti zenekarral került oda, amely németül beszélő énekesnőt keresett. Az első útjuk az Északi-sarkra vezetett, ami felejthetetlen élmény volt, és Nóra egy csapásra a hajózás szerelmese lett. A vízi komplexum vendégei majdnem 100 százalékban németek, ezért kellett egy olyan művész, aki tud kommunikálni velük, és igény esetén német nyelvű dalokat is énekel. Az angolnyelv-tudás pedig azért jött jól, mert a 800 fős legénység tagjai a világ 40 országából érkeztek, a multikultúra közös nyelve pedig az angol – tette hozzá. Nóra pont olyan élethelyzetben volt – a munkahelye elvesztése és egy szakítás miatt –, hogy nyugodtan elindulhatott szerencsét próbálni. A legjobbkor jött ez a lehetőség. A családja, édesanyja és testvére jelenleg is Miskolcon él, velük már pesti élete idején is interneten tartotta a kapcsolatot, illetve ingázott a két város között. Ők támogatták a döntésében, hiszen külföldről ugyanúgy haza tud jönni.

Második otthon

A magyar zenekarnak már volt egy meglévő szerződése, de az énekesnőjük visszamondta az utat, így került a helyére Nóra. Ez olyan hivatás, ahol nagy a fluktuáció, az emberek jönnek-mennek. Valakinek bejön a vándorélet, valakinek nem. Az első luxushajón töltött pár hónap alatt eldől, hogy az illető marad, vagy megy. Nórának tetszett a hajós környezet és az utazás. Két évig dolgozott együtt a zenekarral, amellyel mindennap volt egy többórás fellépésük a hajó színpadán. Ez azonban fizikailag nagy megterhelés volt a hangjának, ennyit még egy világsztár sem énekel – vélekedett Nóra. A kedvezőtlen egészségügyi körülmények miatt hangszálgyulladást kapott, így nem tudta folytatni ebben a formában az éneklést. Mivel azonban imádja a tengert és a hajózást, nem akarta otthagyni. (Egyébként Nóra azt is elárulta, hogy harmincéves koráig, vagyis kalandja kezdetéig, egyáltalán nem látta a tengert, soha nem volt alkalma külföldre utazni.)

Nóri álmai országában, Görögországban

Gastgeber lett, vagyis a személyzet olyan tagja, aki a vendégeket kíséri, tájékoztatja, problémáit megoldja, de nem szolgál föl, mint mondjuk a repülőn a stewardess. A hajó egyik éttermében látta el feladatait, egyenruhában.

Újabb pozícióban

Mindent, amit eddig tanult és tud, teljesen ki tudja használni a munkakörében. Az Avasi Gimnázium két tannyelvű osztályában érettségizett, már akkor felsőfokú német nyelvvizsgát szerzett. Majd az egyetemen kulturális antropológiát tanult, és mindemellett zenét is. Időközben a világjárvány miatt átalakult a pozíciója, és már nem gastgeberként, hanem corona polizeiként tevékenykedik a hajón. A feladatai annyiban változtak, hogy az utasok mozgását kell koordinálnia a létesítmény különböző attrakcióin, helyszínein. Például a színházteremben az ültetésnél szabályozza, hogy ne üljenek túl közel egymáshoz a vendégek, illetve viseljék a maszkot. Emellett pedig időnként énekesnőként is fellép a hajó színházában, ahol különböző show-kban szerepel. Legutóbb arab országokban jártak, ezért a műsor tematikája is erre épült, ekkor az „Aladdin” főcímdalát énekelte el. De vannak alkalmak, amikor a legénység művész tagjai adnak elő produkciót, ez a „Crew-show”, melyben szintén közreműködik. Elérte azt, hogy akkor áll színpadra, amikor számára szimpatikus a felkérés, vagyis csak abban az esetben, ha ő is szeretne, és nem kötelező jelleggel – hangsúlyozta Nóra. Hozzátette: mindennap 8-10 órát dolgozik még hétvégén is, de a munkáját nagyon szereti, boldog és elégedett.

A tenger rabja

Nóra még Miskolcon tartózkodik, de február 19-én indul a következő 4 hónapos szerződése, ezúttal Dubajból indul a hajó. A szerződés hosszabbítható többször is. A kalandos, utazással teli életről nehéz lenne lemondani, hiszen a munkáért járó fizetés kiemelkedő, illetve maga az életforma is nagyon az övé – fogalmazott Nóra. De ha majd pár év múlva megunja – mert el fog jönni ez az idő is –, mást akar csinálni, arra is vannak tervei. Szeretne valami maradandót, befektetni a pénzét, élvezni a munkája gyümölcsét. Magyarországon kevésbé tudja ezt elképzelni. Legjobban a görögök mediterrán mentalitása és az ország szépsége fogta meg, ezért ott szeretne letelepedni, házat venni és esetleg vendéglátóipari vállalkozást üzemeltetni, akár többet is. Továbbá egy görög zenekarral a helyiek anyanyelvén énekelni. Hiszen már ezt a nyelvet is tanulja, és használja fellépésein, amikor görögül énekel. Persze a tervek mindig változhatnak, de jelenleg ezt érzi – zárta gondolatait Nóra.

(A borítóképen: Nóri a hajón)