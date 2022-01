A magyar kultúra ünnepe alkalmából is érdemes megemlékezni két rendkívül nagy népszerűségnek örvendő finomságról, amelyek széles rajongótábort tudhatnak magukénak. A népszerű Rákóczi-túrós Rákóczi János, 20. században élt szakácsmester alkotása – emlékezik a monarchiakavehaz.com. Receptje az 1958-as brüsszeli világkiállítás óta vált ismertté. A szakma nagy öregjei úgy emlékeznek vissza, hogy már az 1930-as években is sütötték ezt a süteményt Rákóczitúróslepény néven. Receptjét a Magyar Szakács 1937-ben leközölte. A sütemény különlegessége a megszokott édes lepényektől való eltérése: a túrótöltelék fedésére tészta helyett cukros tojáshabot tesznek.

Pici tévedés

A somlói galuska a magyar cukrászat egyik legismertebb készítménye. Piskótatésztából készül csokoládéöntettel és tejszínhabdíszítéssel. Az 1950-es évek végén a Gundel étterem legendás főpincére, Gollerits Károly újításként adta be a somlói galuskát. Gollerits 16 évig volt a Gundel étterem vezető főpincére, a megvalósítás azonban Szőcs József Béla cukrászmester érdeme volt, aki a Gerbeaud cukrászdában töltött tanulóévek után került a Gundelbe. Az új desszerttel az 1958-as brüsszeli világkiállításon nagy sikerrel és szakmai díj elnyerésével szerepelt. A nevet is ő adta a süteménynek, méghozzá a fóti Somlyó nevű 288 méter magas dombról. Ez a Gödöllői-dombság legnyugatibb nyúlványa, amelynek lábánál évtizedek óta élt a közeli Kisalag városrészben, ahol később a saját cukrászdája is működött – emlékezik meg a wikipedia.org. Somlói azért lett a neve, mert Brüsszelben valaki véletlenül lehagyta az ipszilont a díjnyertes somlyói galuska desszert nevéből, így végül somlói galuska névvel került a gasztronómiába.

