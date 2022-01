Befagyott hattyúkhoz riasztották pár nappal ezelőtt a Mályi Madármentő Állomás természetvédőit a Kistokaji-tóhoz. A szakemberek hamarosan meg is érkeztek, de szerencsére a vízimadarak még nem kerültek teljesen a víz fogságába, nehezen, de azért kievickéltek a tóból.

Az eset kapcsán Lehoczky Krisztián, a madármentő állomás vezetője megjegyezte: remélhetőleg nem lesz semmi probléma a kistokaji hattyúkkal, hiszen a lihogókat még jégmentesen tudják tartani a mozgásukkal. „Ha baj lesz, úgyis megyünk.” (A lihogó az álló vagy csak lassan áramló vizeink jegesedése után a madarak által fagymentesen tartott vízfelület.)

Lehoczky Krisztián ismételten megkér mindenkit, hogy ne etessen hattyúkat és vízimadarakat. Feltett egy fotót az állomás közösségi oldalára, amin egy kenyérrel etetett hattyú látható. A madár szárnya a nem megfelelő táplálék, a kalcium- és foszforeltolódás, a fehérjedús táplálék bevitele és a hirtelen izomtömeg-növekedés miatt eltorzult, és örök életére nyomorék marad.

A földre zuhant

„A madarak nincsenek rászorulva emberi segítségre. Nincs szükségük kényszeretetésre, mert ha etetik őket, a tavakon maradnak, majd egy hideg éjszakán tényleg belefagynak. Bármit is adnak nekik enni, azzal csak rontják a helyzetüket, és könnyen megismétlődik ugyanaz, mint pár éve, amikor a hattyú megpróbálta elhagyni a tavat, de nem sokkal odébb a földre zuhant, és összetörte magát. Nem is beszélve arról, hogy ha sok madár zsúfolódik össze egy szabad vízfelületen, akkor az a madárinfluenza terjedését is elősegítheti”, fogalmazott a madármentő.

Jelezte, ha kenyérrel és pékáruval eteti valaki a vízimadarakat, akkor azok bélgyulladást kaphatnak, ami pusztuláshoz vezet, angyalszárnyuk alakul ki, amitől röpképtelenné válnak, örök életükre nyomorékok maradnak, kiesnek a természet rendjéből, nem tudnak fiókákat nevelni, biztos halál vár rájuk. Ráadásul a tó szervesanyag-tartalma megnő, amitől felposhad a víz. Nem szabad etetni kukoricával, búzával, ropival és csipsszel sem, hívta fel a figyelmet Lehoczky Krisztián.

„Azzal segítesz, ha nem etetsz minket! Köszönjük! Üdv a tó közepéről: a hattyúk”, üzent a vízimadarak nevében.

(A borítóképen: A hattyúk etetése kenyérrel, pékáruval különösen veszélyes)