A modern konyha szívesen használ a hagyományos krumpli, rizs köret pótlására újszerű, ám korántsem vadonatúj anyagokat. Rizs helyett például jó szívvel ajánlható a számunkra viccesen hangzó kuszkusz vagy épp a bulgur.

A kuszkusz alapanyaga lehet sós és édes ételeknek, köretnek vagy egytálételnek, desszertnek. Az eredetileg berber specialitás ma már készen megvehető. A berberek egyszerű ételéből az arabok változatos és fűszeres ételcsodákat találtak ki. A kuszkusz (couscous) Észak-Afrikában ezer éve nemzeti eledel. Régen az egészen puhára főtt húsból, zöldségből és kuszkuszból álló egytálételt kenyérhéjjal vagy kézzel ették, hagyományosan egy nagy tálból, közösen. Még ma is fogyasztják így, de egyre inkább tányérra tálalják a kuszkuszalapú variációkat, és kanalat adnak hozzá – írja a mindmegette.hu.



Köret, egytálétel, édesség



Kuszkusznak nevezzük az alapanyagot is, és a belőle készülő, sokféle ételt is. Gyári előállításban háromféle méretben készítik a golyócskákat, és a búza mellett az árpa, a kukorica és a köles daráját is felhasználják kuszkusz készítéséhez. Felhasználási módja rendkívül változatos: eszik húsos (csirke, bárány, nyúl, marha, borjú) vagy halas, zöldséges raguk vagy különféle tajine-ok köreteként, de készítik salátának vagy előételnek is paradicsommal, különféle nyers zöldségfélékkel és rengeteg zöldfűszerrel, elsősorban petrezselyemmel, korianderrel és mentával, régiók és ízlésük szerint.

Édességnek is finom, tejjel, mézzel, aszalt gyümölcsökkel. A kész kuszkuszt egyszerűen keverjük el egy kevés sóval és olívaolajjal, tegyük mélyebb tálba, és öntsük fel kétszeres mennyiségű lobogó, forró vízzel. Lefedve 5-10 perc alatt magától elkészül. Szaftos húsokhoz, zöldséges vagy halas ragukhoz tökéletes köret a kuszkusz.



Zöldségekkel saláta



A kuszkuszból készülhet saláta is, hagyományosan ezt nevezzük tabulénak, tabulinak vagy tabbouleh-nak. Az arab országokban nagyon elterjedt, frissítő, fűszeres étel, elkészítése pedig igen egyszerű. A kuszkuszt szárazon összekeverjük sóval, meglocsoljuk egy kevés olajjal, majd lobogó, forró vizet öntünk rá, lefedjük, és pár percig állni hagyjuk. Tetszőleges zöldségeket (paradicsom, uborka, paprika, répa), valamint sok petrezselymet és koriandert aprítunk, és mindezt hozzákeverjük a megpuhult kuszkuszhoz. Olajjal, ecettel fűszerezzük, néhány óra alatt összeérleljük.

A bulgur tulajdonképpen tört búza, Magyarországon a török éttermekben „török rizsnek” is nevezik. Leginkább a közel-keleti és a török konyha által kedvelt köret. A még éretlen vagy a meghántolt érett búzaszemeket párolják, kiszárítják, majd durvára összetörik. Mivel a bulgurt előzetesen párolják, ezért a magyarok által ismert búzadarától eltérően jóformán alig kell főzni, akár elég csak vízzel leforrázni. Sok benne a rost, egy csésze bulgur a napi szükséglet negyedét fedezi.



Tápláló étel



A bulgur többféle méretben kapható: van nagyobb, rizsszem nagyságú fél-egész búzaszemekből álló és egészen apróra tört, a búzadarához hasonlító. Előbbit köretként fogyasztják, utóbbi saláták, főtt ételek alapanyaga, és fasírtot is készítenek vele, belőle. A bulgur kifejezetten tápláló étel, és cukorbetegségben szenvedőknek is erősen ajánlott a fogyasztása, mivel lassan felszívódó szénhidrátot tartalmaz, mely nem emeli meg nagymértékben a vércukorszintet. Ezenkívül nagy mennyiségű fehérjét, rostot, vitamint és ásványi anyagokat tartalmaz. A magas rosttartalma miatt támogatja a belek egészséges működését.

Receptek



Bulgursaláta friss zöldségekkel

(4 személyre)

Hozzávalók:

25 dkg bulgur, 3 darab kaliforniai paprika (piros, sárga), 1 csokor petrezselyem, 1 darab kígyóuborka, 1 fej lila hagyma, 1 ek. olívaolaj (extra szűz), ízlés szerint só, ízlés szerint bors, fél darab citrom

Elkészítés:

A bulgurt mossuk át alaposan. Tegyük egy lábasba, öntsük fel kétszeres mennyiségű vízzel, sózzuk meg. Várjuk meg, amíg felforr, majd főzzük 5 percig. Ekkor vegyük le a tűzhelyről, takarjuk le és hagyjuk állni 15 percet. Ha a vizet magába szívta, tegyük ki egy tálba, várjuk meg, amíg kihűl.

A petrezselymet és a lila hagymát vágjuk apróra, a paprikát és az uborkát kockázzuk fel. Keverjük őket a bulgurhoz, sózzuk, borsozzuk, nyomjunk rá egy fél citromot, öntsük rá az olívaolajat és forgassuk össze.



Tejbekuszkusz

Hozzávalók:

1 bögre kuszkusz, 2 bögre tej, 1 teáskanál méz, 2 evőkanál kókuszpehely (vaníliás cukorral is helyettesíthető), aszalt gyümölcs aprítva (füge, sárgabarack).

Elkészítés:

Amíg a tej felforr, a kuszkuszt, a kókuszpelyhet és az apróra vágott aszalt gyümölcsöt rakjuk egy tálba. Ha felforrt a tej, keverjük bele a mézet, és öntsük rá a kuszkuszra. Lefedve legalább fél órára hagyjuk pihenni, hogy a kuszkusz magába szívja a tejet, és megpuhuljon. Savanykás lekvárral a tetején tálalható.



Bulgur gombával és csirkemellel

Hozzávalók:

20 dkg csirkemell, olívaolaj, 1 fej hagyma, 10 dkg gomba, 1 db paradicsom, 1 db kápia paprika, 30 dkg bulgur, só, bors

Elkészítés:

A megtisztított csirkemellet apró kockákra vágjuk és olívaolajon megsütjük, majd félretesszük.

A hagymát apró kockákra vágjuk, kevés zsiradékon üvegesre pirítjuk, majd hozzáadjuk a megtisztított, szeletekre vágott gombát, és együtt pároljuk. A paradicsomot és a paprikát kockákra vágjuk, és hozzáadjuk a gombához, végül beletesszük a bulgurt. Felöntjük másfélszeres mennyiségű vízzel, sózzuk, borsozzuk és puhára főzzük. Végül belekeverjük a megpirított csirkemellet.

(A borítóképen: Egy tál bulgur zöldségekkel. Egytálétel és köret is lehet)