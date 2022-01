November eleje óta minden vasárnap megmártózik a nyékládházi tóban Béres Szabolcs, az ismert megyei rádiós műsorvezető. Legutóbb mínusz fokban, jeget törve fürdött meg.

Kérdésünkre, hogy honnan jött az ötlet, azt mondja, a hideg (víz) szeretete egészen gyermekkorára nyúlik vissza, hiszen sokszor a nyári vakáció alatt hideg vizes zuhannyal indította a napot, de a leghidegebb hónapokban is órákat volt képes kint lenni a szabadban, dacolva a mínuszokkal. „Persze akkor még nem gondoltam arra, hogy egyszer majd a nulla fokos tóban is megmártózom. 2016-ban aztán a magyar tengernél töltöttem az év utolsó hetét, szilveszter napján pedig közös fürdőzésre hívták a bátor jelentkezőket az ottani szervezők. Meglepődésemre több tucat ember érkezett a partra csobbanni, és ott volt az a pont, amikor elhatároztam, hogy ezt én is ki szeretném próbálni. Mondhatni felkerült a bakancslistámra. 2018 április közepéig váratott magára ez a dolog, amikor is egy szép tavaszias napon (április közepén) úgy döntöttem szüleim udvarán Nyékládházán, hogy egy alapos bemelegítés után csobbanok az akkor 10 fokos tóban. Az érzés fantasztikus volt, de akkor még nem vittem tovább a dolgot. Idén nyáron találtam ki, hogy novembertől heti egy alkalommal jeges fürdőt tartok. A helyszín maradt Nyék és a Gólem-tó” – meséli.

Az első alkalommal 5 fokos volt a víz, és bemelegítés után 2 percet töltött el benne, amely testileg-lelkileg is frissítő hatású volt számára. Azóta hetente egyszer mártózik meg a tóban, amit minden alkalommal alapos bemelegítés, futás, torna előz meg. Csobbanás után pedig gyors öltözködés és meleg tea következik. Mint mondja, a jeges fürdőnek több pozitív hatása is van. Jó hatással van az erekre, a bőrre, energikusabbá tesz, erősíti az immunrendszert, csökkenti a sérülésveszélyt, de a fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása is ismert.

