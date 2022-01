2021. novemberében a második ütem munkálatait látogatta meg Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára és Kiss János miniszterelnöki biztos, akiket a kivitelezők képviselői mellett Rostás László, a Diósgyőri vár felelős tervezője, Miskolc korábbi főépítésze kalauzolt végig az építkezésen. Akkor arról számolt be, hogy megtalálták azt a járószintet, ami egykor, még az Árpád-korban keletkezett. Sziklába faragott hídlábak is előkerültek, így most már biztos, hogy a várárok felől híd ívelt a déli oldalon.