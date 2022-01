A Calibra óta talán a leglátványosabb autóval jelentek meg a németek, a Mokka minden szempontból megfelel a műfajt kedvelők igényeinek.

Retro és futrurisztikus

A kereskedőkhöz majd áprilisban érkeznek meg a típus első példányai, amely retro és futurisztikus jegyeket egyaránt felvonultat. Éppen ezért érdekes, hogy az ismerkedés kezdeti szakaszán máris túl vagyunk. A gyors üléspróbán az első benyomás az volt, hogy az újszerű, kétmonitoros (vagy ahogy az Opel hívja, Pure Panel) belső elrendezéssel sokkal tárgyilagosabb francia testvérmodelljeinél, viszont a fizikai kapcsolók meghagyásával a kezelhetőség pont olyan, mint amilyet egy Opeltől elvárunk: egyszerű és magától értetődő. Miközben elöl kifejezetten komfortos a Mokka az AGR-tanúsítványos ülésekkel, a hátsó sorban érződik, hogy elődjénél közel 13 centivel rövidebb. Átlagos magasságúak ugyan még tisztességesen elférnek, de erősen bunkerszerű a második sor, és bizony csak úgy tudtak korrekt fejteret kialakítani, hogy az ülőlapot alacsonyra tették.

Mambazöld fényezés

Miközben a PSA-csoport égisze alatt az Opel márka technikai értelemben egyre inkább franciásodik (platformok, motorok, gyártás), úgy tűnik, hogy a dizájn terén szó sem lehet ilyesmiről. De a Mokka nemcsak a testvérmárkák modelljeitől, hanem közvetlen elődjétől is radikálisan különbözik! Az új Opel-arc élőben nagyon működik, a mambazöld fényezéssel igéző tekintetmágnes a kis szabadidő-autó, amelynek egyik érdekessége a vizormaszk: hagyományos hűtőrács helyett egy zárt, fekete betét húzódik a fényszórók között.

Ismerős motorokkal

A motorkínálatot csupa ismerős erőforrás alkotja, a 6 099 000 Ft-os bázismodellt az 1,2-es, turbós benzinmotor 100 lóerős variánsa hajtja, de a háromhengeres elérhető 130 lóerős kivitelben is, illetve egyetlen dízelként az 1,5-ös, 110 lóerős négyhengeres is a kínálat részét képezi. A menetpróbán a leggyorsabb és legzöldebb verziót, a 136 lóerős elektromos kivitelt fogtuk vallatóra, amely dinamikájával és menetkomfortjával igencsak megnyerő. Az 50 kWh-s akkumulátorral ellátott modell WLTP-hatótávolsága 324 kilométer, de a gyakorlatban városban inkább 280 kilométer a reális – Eco módban a 80 lóerőre visszavett teljesítmény spórol az energiával. Érdekes, hogy a fedélzeti számítógép állandó 110 km/órás tempónál 20 kWh-s fogyasztást jelzett, ami azt jelenti, hogy ilyen sebességgel épphogy meg tudunk tenni 250 kilométert. Cserébe a töltés gyors, hiszen akár 100 kW-ot is fogadhat a telepcsomag, így a 80%-os szint félóra alatt is elérhető. Az elektromos verzió ár 11 250 000 Ft mindenféle kedvezmény nélkül, állami támogatással és akciós finanszírozásnál az indulóár lemehet 8 650 000 Ft-ig.

Opel Mokka-e

Max. teljesítmény: 100 kW/136 LE

Max. forgatónyomaték: 260 Nm

Hossz./szél./mag.: 4151/1791/1534 mm

Tengelytáv: 2561 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1548/1545 mm

Saját tömeg: 1598 kg

Csomagtér: 310 l

Akkumulátor kapacitás: 50 kWh

Gyorsulás 0-100 km/h: 9,0 s

Max. sebesség: 150 km/h

Átlagfogyasztás: 17,4 kWh/100 km

(Cikk forrása: Autó-Motor)