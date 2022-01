Aki egyszer is találkozik és beszélget Vitéz Istvánnal, azaz Csikóval, egész biztosan visszanyeri az életkedvét, ha esetleg épp depresszió gyötörné. Mert bár István elvesztette mindkét lábát motorbalesetben, de mégsem búsul és üldögél a sarokban egykedvűen, hanem folyamatosan azon töri a fejét, hogyan segíthetne másoknak. Kiváló műszaki tudásának és szerelőismereteinek köszönhetően elsőként egy kürtőskalács-készítő gépet készített, legutóbb pedig palacsintasütő gépével ejti ámulatba barátait, ismerőseit. A gép óránként nem kevesebb mint 600 palacsintát tud készíteni. A bevétel azonban minden esetben jótékony célra megy.

Két baleset

Amikor megérkezünk Sajószöged hétvégi házas területére, István már vidáman integet a kapuból. Kerekesszékben ül, de a rámpa segítségével gond nélkül jut be a házába. Először ugyanis oda invitál minket. A ház nem nagy, de rendkívül barátságos, és minden a házigazda keze munkáját dicséri. Igazi ezermester, állapítjuk meg rögtön. István nagyszerű riportalany, kérdezni sem kell, szívesen mesél az életéről, olykor nevetve, máskor borúsan.

– Tiszaújvárosban végeztem gépszerelőként, apám nyomdokaiba lépve. Dolgoztam Tengizben, Németországban csőszerelőként és lakatosként, majd Franciaországban gépszerelőként, ahol hajókat csináltunk. Az első balesetem ott történt 2007- ben. Harmincéves voltam akkor. Motorral mentem haza a szállásomra, mert mindig is motoros voltam, és egy kereszteződésben telizöldnél nem kaptam elsőbbséget. Egy hölgy a kocsijával elém hajtott, én pedig repültem. A jobb lábamat le kellett vágni sípcsontközéptől. Fél évet töltöttem kórházban, és nyolc évig pereskedtem a kártérítésért. A kórházban teljesen lábra raktak, nagyon jól tudtam használni a műlábamat. Persze hogy vettem egy másik motort! Aztán egy újabbat, de az megint nem hozott szerencsét. A második balesetem ezzel a motorral történt 2018-ban. Az akkori barátnőm ült mögöttem, kicsúsztunk, összetörtük magunkat. Én voltam a hibás. Le kellett vágni a másik lábamat is, az orvosok 20 százalékot adtak az életben maradásomért. Egy hónap múlva azonban már itthon voltam, de akkor befejeződött a motorozás – tesz pontot a történet végére István.

Repülni

De mégsem, mert azzal folytatja, hogy amikor már lassan belebetegedett, hogy hogyan tud majd adrenalin nélkül élni, akkor az egyik barátja küldött neki egy videót. Azon Aaron „Wheelz” Fotheringham mozgássérült sportoló repked és szaltózik egy BMX-pályán, természetesen kerekesszékkel együtt. Istvánnak csak ennyi kellett, hogy megtalálja a motorozás után az újabb hobbiját. Ehhez persze speciális kerekesszékre volt szüksége, mert a társadalombiztosítás által támogatott székkel is leugrott két méter magasból, de nem nagy sikerrel. Eladta a kissé összetört motorját, a barátai még gyűjtöttek hozzá egy kis pénzt, és meglett az Angliában gyártott, speciális kerekesszék. Ezzel már lehetne akár szaltózni is, de persze István még nem tart ott, egyelőre a magasból a mélybe gurulást gyakorolja. Sportja a kerekesszékes motokrossz, a WCMX. Szereti a mezőkövesdi és a nyíregyházi pályát, de úgy tudja, hogy Miskolcon is hamarosan épül kettő. István szeretne fogyni legalább 10 kilót, hogy különleges kerekesszékével is repülhessen, száguldhasson. Balesetei azonban óvatosságra intik, nem szeretné, ha eltörne a keze, mert akkor igazából bajba kerülne. Ráadásul nem nagyon tűri, ha őt ápolja vagy kiszolgálja valaki.

Kürtőskalács

István 46 éves, és úgy érzi, hogy soha nem fog megnyugodni. Mindig is lesznek ötletei, céljai, folyamatosan jár az agya. Javasolja, menjünk ki az udvarra, ott vannak az eddigi találmányai.

– Amikor megkaptam a kártérítést, építettem az udvarra egy műhelyt, hogy tudjak barkácsolni. A kürtőskalácssütővel kezdtem, mert azt mondtam, hogyha megnyerem a pert, akkor Sajószögeden kürtőskalácsot sütök a gyerekeknek. Így is lett, összeszedtem a barátaimat, és 200 darab kalácsot sütöttünk. Ez tíz éve volt. Akkor még össze tudtam verbuválni egy csapatot, mert mindenki jó bulinak tartotta. Mára változott a helyzet, mindenki a munkájával van elfoglalva, nem sokan kaphatók ilyen jótékonysági akciókra. A kürtőskalácsot persze az általam készített sütővel készítettük. Olyan kalácsot tudok ezzel készíteni, aminek a tésztája nem nyers. A titok az, hogy a tűztér emelhető és süllyeszthető. Csak akkor kezdem pirítani a kalács külsejét, amikor a tészta már megsült és megdagadt – magyarázza István, miközben mutatja az emelhető tűzteret. Szerkezetén egyáltalán nem látszik, hogy házilag készített, pontos, precíz munka. – Tiszalúcra is elvittük a sütőt, ott jótékonysági célra árultuk a kürtőskalácsokat. Kiosztottam a munkát, minden ment gördülékenyen, hat perc alatt hat kalács jött le. Még egy szakmabeli is csodálkozott, hogy micsoda finom kalácsok voltak azok. Saját hasznomra én még soha nem sütöttem – teszi hozzá István.