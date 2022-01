A gyermekek a pandémia óta gyakrabban vannak otthon. Ezért megnőtt a jelentősége annak, hogy kivegyék részüket az otthoni teendőkből. A házimunkával a gyermekek olyan képességeket tanulhatnak, melyeket az élet számos területén is kamatoztathatnak. Egyebek mellett felelősségérzetet, csapatmunkát, sikerorientációt. A felmérésből kiderül, hogy van, aki versenyezteti a gyermekét, míg más szerepjátékot talál ki. Rengetegen támogatják a kisebbeket az „utánzós időszakukban”, amikor még lelkesen ragadnak seprűt, ha anya is azt teszi, vagy segítenek apának a teregetésben (ezért játékseprűvel, felmosóval, fűnyíróval lepik meg őket). A motiváció sokféle formát ölthet, de a leggyakoribb a jutalmazás. Érkezett azonban kreatív ötlet is az edukációs módszerre.

Képernyőidőre váltott munka

– Náluk az vált be, hogy minden házimunkához tartozik adott perc képernyőidő. Minél bonyolultabb a feladat, annál több percet tölthetnek a képernyő előtt – mondta el az egyik, felmérésben részt vevő szülő. A következetes jutalmazással gyorsan érhetjük el a pozitív változást – emelte ki Deliága Éva tanácsadó szakpszichológus, integratív gyermekterapeuta. Hozzátette: a módszernek hátulütői is vannak. Vigyázni kell, hogy ne váljon követeléssé a gyermek részéről az ajándék elvárása, és fenntartható legyen a figyelme és érdeklődése a jutalom iránt. Nem a konkrét jutalom a lényeg, hanem az érzelmi kapcsolat a szülő és a gyerek között. Hogy a gyerek érezze, a szülei figyelnek rá, büszkék rá, mikor az elvárt feladatait elvégzi. Az ajándék így elég, ha szimbolikus: például egy táblázatba rajzolt csillag vagy egy apró matrica – hangsúlyozta a szakember.

Mi miért fontos

„Főzéskor neki is kikészítek egy tálat, és ugyanazt csinálja, mint én. Így elles fortélyokat, és sikerélménye is van. Ezután az ételének külön fazekat veszek elő, és közösen azt is megfőzzük. Miután mindkét étel elkészült, megkóstoljuk az egymásét...” – osztotta meg módszerét egy másik anyuka. A pszichológus szerint az ok-okozati összefüggések feltárása, megmagyarázása segít megnyerni a gyermek együttműködését. A magyarázatot nagyon igénylik a kisebb gyerekek is. Legyen rövid, tömör és a gyerek életkorához igazodó. Teremtsünk elfogadó légkört, adjunk át információt, szemléltessünk, ha szükséges. Ebben a légkörben nem tekintélytiszteletből, szimplán elvárja a szülő, hogy a gyerek engedelmeskedjen, hanem a gyerek érti az összefüggéseket, kérdéseket tehet fel, és tudja, hogy mit miért fontos megtennie.

Családi kupaktanács

Többen érveltek amellett, hogy igenis lehet olyan, hogy a gyereket egész egyszerűen lehetetlen bevonni a házimunkába. A pszichológus szerint viszont a gyerek viselkedése a tágabb család kontextusában értelmezhető csak. Az egykor funkcionális szabályok egy ponton túl idejétmúlttá válhatnak. Ilyenkor érdemes családi kupaktanácsot összehívni, és új szabályokat rögzíteni, megbeszélve a következményt, ha valaki nem tartja be vállalását. Bármilyen módszert is választunk, a házimunkát ne alkalmazzuk büntetésként, mert nemcsak hogy nem motiváló a gyermek számára, hanem még érzelmi szakadékot is teremt a szülő és gyermek között – emelte ki Deliága Éva. Iskolás gyerekek esetében azonban már felfedhető összefüggés számukra, például hogyha nem teszi be a levetett ruháját a szennyesbe, akkor azt nem lehet kimosni. Ezzel nem büntetünk, sokkal inkább edukálunk.

