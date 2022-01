Receptkeresés közben az ember gyorsan talál különlegesebbnél különlegesebb fogásokat egzotikus alapanyagokkal és fűszerekkel. Valahogy nekem mégsem ezektől lesz igazán étvágyam. Eszembe is jutott egy régi filmsorozat, a Nem kell mindig kaviár. No, nem azért, mintha gyermekkoromban az asztal körül kergettek volna otthon, ha nem ettem meg ezt a csemegét, hanem azért, mert sokkal jobb hazai ízek, illatok ötlöttek fel, édesanyám hétköznapi remekei, amelyek egyszerű anyagokból készültek a konyhájában.

És mi kell a családnak télen? Hát sok C-vitamin! Mit vittek már a tengerészek is a hosszú hajóutakra skorbut – C-vitamin-hiány – ellen? Bizony, savanyú káposztát. Nem véletlen, hogy a magyar konyha is előszeretettel használja ezt az alapanyagot a téli, vitaminhiányos időszakban.



Nyersen vagy főzve



A savanyú káposztát nem mindenki szereti nyersen, pedig úgy a legtöbb benne a vitamin, ám megfőzve, pörkölttel, esetleg rizzsel vagy gerslivel „szaporítva” már inkább. Enyhébb lesz az íze, és a hússal, fűszerekkel, tejföllel nyakon öntve egyedülálló.

A székelykáposzta mifelénk kötelező jelleggel disznóhússal készül, mégpedig a klasszikus pörkölnivalókból: sertéslapockából, combból. A káposzta lehet házi hordós, de akár konzerv is, ügyelve a minőségre. A receptek kismértékben eltérőek lehetnek tájanként, családonként, ízlés szerint. Mint említettem, van, aki dúsítja rizzsel vagy gerslivel is, nálunk ez nem volt szokás, de így is el lehet készíteni. Az alapok azonban ugyanazok.

És egy érdekesség: a székelykáposzta nem székely! A legenda szerint Petőfi Sándor és barátja, Székely József vármegyei főlevéltáros 1846- ban ebédelni indultak a pesti Gránátos utcai Komlókertbe, ám mire odaértek, az ételek nagy része már elfogyott. Ekkor Székely József megkérte a kocsmárost, hogy keverjék össze nekik a maradék savanyúkáposzta-főzeléket és a sertéspörköltet. Aki nem hiszi…



Téli finomság



Székelykáposzta

Hozzávalók:

1 kg sertéscomb vagy lapocka, 1 kg savanyú káposzta, 7 dkg zsír, 4 gerezd fokhagyma, 2 fej hagyma, 2 db tv-paprika, 2 db paradicsom, 1 tk. őrölt kömény, 2 ek. őrölt pirospaprika, 5 dl tejföl, só, szemes bors ízlés szerint, 2 db babérlevél

Elkészítés:

Zsíron (olajon) üvegesre pároljuk a hagymát, majd hozzáadjuk a finomra vágott fokhagymát, a paradicsomot és a paprikát. Ezzel meglesz a pörkölt­alapunk. A lecsós alaphoz hozzáadjuk az egyformára kockázott sertéshúst és a fűszereket, majd jól összekeverjük. Lefedve félkészre főzzük (minimum 30 perc).

Következő lépés a savanyú káposzta hozzáadása. Ha a székelykáposzta rizzsel vagy gerslivel készül, ekkor kell hozzáadnunk tetszés szerinti mennyiségben, alaposan átmosva. Fedjük le, és további 20-30 percig főzzük. Ha kevés alatta a lé, vízzel pótoljuk. Nem árt közben egyszer-kétszer megkóstolni. A kész székelykáposztát tejföllel és friss kenyérrel kínáljuk.



(A borítóképen: A savanyú káposzta sok téli étel alapanyaga)