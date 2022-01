Többször írtunk már Balla Riana Emmáról, akit csodagyerekként tartanak számon. A tehetséges, miskolci kislány ugyanis 7 éves kora óta rendszeres fellépője a különböző énekversenyeknek, kedvenc műfaja az operett, és számtalan díjat nyert már el. Ezenkívül több filmben is szerepelt, nemzetközi sztárok társaságában, és bár mindössze 10 éves, de legutóbb az általa írt forgatókönyvből készült film. Minderről az édesanyja, Balla-Daragó Laura mesélt az Északnak.

Bántalmazott gyermek

– Riana 2019 óta foglalkozik forgatókönyvszerű írásokkal, és régi álma volt, hogy egyszer talán leforgathatja egyik ötletét. Azt azonban nem gondoltuk volna, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik. Mivel Riana eddigi összes filmszerepe thriller és drámai műfajú, így nem meglepő, hogy a történetet ebben a műfajban találta ki. A filmben olyan problémákat, élethelyzeteket mutat be, melyek kortól, nemtől, vallási hovatartozástól, társadalmi státusztól és iskolázottságtól függetlenül jelen vannak mindennapjainkban.

– Amennyiben a gyermek folyamatos, súlyos testi-lelki bántalmazás áldozatává válik, visszafordíthatatlan következményei lehetnek – hangsúlyozta az édesanya.

Rejtélyes figura

A film történetéről annyit árult el, hogy egy sikeres üzletasszony egyedül neveli kislányát. A csonka családban élő gyerek súlyos testi-lelki bántalmazásnak van kitéve, ráadásul édesanyja gyilkosság áldozata lesz. Az apa rejtélyes figurájáról sokáig nem derül ki, hogy milyen szerepet játszik a történetben. A film cselekménye során egyre nő a feszültség, drámai fordulatok tartják bizonytalanságban a nézőt.

– A történet természetesen ennél sokkal csavarosabb, és óriási csattanót tartogat a végére, de ezt nem árulhatjuk el. A film alapötletének megszületéséről nagyon nehéz beszélni, ugyanis ezzel lelőnénk a film lényegét. Annyit azonban elmondhatok, hogy Riana fejében úgy született meg az ötlet, hogy ismer olyan embert, akinek a filmbeli szereplőhöz hasonló mentális betegsége van. Kutakodtunk az interneten, hogy bemutattak-e már hasonló témájú filmet, különös tekintettel a gyerekekre fókuszálva. Túl sokat azonban nem találtunk erről. Egyik este Riana fejében megfogalmazódott a történet. Ezt elküldtük egy operatőr-rendezőnek, Szirák Tamásnak, akinek annyira megtetszett a sztori, hogy gyakorlatilag pár nap múlva már forgattuk is a filmet. Azt nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a történet kitalált, a filmben nem ítélkezünk, nem mondunk véleményt, csupán egy fiktív történetet mutatunk be. Felkértünk neves színművészeket, Epres Attilát, Farkas Zitát, Bogdányi Titanillát és Király Attilát, hogy adják szinkronhangjukat az alkotáshoz. Ezúton is nagyon hálásak vagyunk és köszönjük nekik a munkát – fogalmazott Laura.

Látni és hallani

A film azért is különleges és egyedi, mert kétszeresen is akadálymentes.

– Az egyik látássérült hölgyet, Kardon Annamáriát kértük fel arra, hogy francia nyelvre fordítsa le a kisfilmünket. Innen jött Riana ötlete, hogy milyen jó lenne, ha a látássérültek is „láthatnák” valamilyen formában az alkotást. Ezért megkerestük a Narradívákat, akik képzett és sokat tapasztalt szakemberek az infokommunikációs akadálymentesítés terén. Ők örömmel és ingyen vállalták a munkát. Innen már csupán egy lépés volt, hogy a siketek és nagyothallók számára is elkészüljön az akadálymentes változat. A Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány szintén örömmel fogadta a kezdeményezést, és vállalta, hogy jelnyelvi tolmáccsal fordítják le a filmet. Nagyon fontos volt, hogy ne csupán felirat legyen a filmünkön, hanem tolmácsok is, ugyanis időközben megtudtuk, hogy a veleszületett siketek kevésbé értik meg a szöveget a film alatt.

– Úgy tudjuk, hazánkban úttörő jellegű az a módszer, hogy már a film gyártásakor elkészül az akadálymentes verzió. Ezzel szeretnénk jó példával elöl járni és inspirálni másokat is – hangsúlyozta az édesanya, hozzátéve: a film rendkívül alacsony költségvetésű, hiszen mindenki ingyen járult hozzá a legjobb tudását adva, de bízik benne, hogy a minőségen ez nem látszik majd.

A munka pedig nem áll meg, Riana máris kapott egy újabb filmszerepet. Lakatos Márk Gabo rendezésében készül Az Ostrom – Arkangyal Egyes nagyjátékfilm. Ez a díjnyertes Az Ostrom prológusa, melyben a „krav maga” küzdősportot is bemutatják. Így Riana most elkezdett edzeni, hogy a filmben az elvártakat teljesíteni tudja.

(A borítóképen: Balla Riana Emma maga írta a kisfilm forgatókönyvét, amiben főszerepet is játszik)