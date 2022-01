Nem egyszerűen egészségmegőrző tevékenységről van szó, hanem egy jótékony kezdeményezésről. Minden hónap negyedik szombatján alakformáló tornát tart Monoczki Andi az M1 Fitnessben a Mr. Minden támogatásával és adománygyűjtéssel. Az aerobiktréner, aki maga is két kisgyermek édesanyja, érzékeny szülőként szeretne tenni a kicsik gyógyításáért, ezért úgy döntött, jótékony cél érdekében mozgósít. Minden hónapban tart egy órás edzést, aminek bevételét a gyermekegészségügynek ajánlja fel. A sportoló gyerekkora óta versenyez, 2008 óta pedig maga is oktat. Monoczki Andi azért indítja a programot, mert úgy gondolja, nemcsak a beteg gyerekeknek segíthet így, hanem a felnőtteknek is. A kezdeményezéshez kapcsolódva Mádi Tamás, az M1 Fitness & Wellness Kft. ügyvezetője helyet kínált az edzésekhez, ahová a jelzett napokon 11 órára várják a támogató, mozogni vágyó közönséget. Az üzletember ragyogó ötletnek tartja a kezdeményezést, hiszen ő is két gyermeket nevel, és azt vallja: nincs fontosabb, mint a kicsik egészsége.

Egy éven át

A kezdeményezést a Mr. Minden cégtulajdonosa, Molnár Ádám is segíti, aki folyamatosan keresi, milyen jótékony ügyek mellé állhat. Három kisgyermek édesapjaként megtapasztalta, milyen kétségbeejtő helyzetbe kerülnek a szülők, amikor beteg gyermekük életéért aggódnak. Ezért támogatja egy éven át az egészségmegőrző programot.

(A borítóképen: Aerobikórán - illusztráció)