Most már hatvan esztendeje, a Neue Klasse 1962-es bevezetése óta tart a felső-középkategóriás sorozat karrierje. Ezalatt az idő alatt az 5-ös BMW megőrizte jelentőségét. Teljesen mindegy, milyen kategória felé nyitott a német, pontosabban bajor gyártó, ez a típus állandó viszonyítási pont maradt. Az aktuális, G30-as generáció megjelenését úgy frissítették, hogy közben megtartotta klasszikus, sportos eleganciáját. Ez azt jelenti, hogy ugyanannak a vevőkörnek szól, mint az elődei, és arról is árulkodik, hogy a BMW továbbra is igyekszik minden igényt kielégíteni. Vagyis továbbra is hű marad a tradíciójához, a prémium minőséghez.

Harmonikus dizájn

Az 5-ös formaterve még mindig az egyik legharmonikusabb a márkánál, akár a limuzint, akár a Touringot választjuk, ismerős arányokat és letisztult vonalvezetést kapunk modern köntösbe csomagolva. Az egyik leglátványosabb újdonság, az L alakú nappali menetfénnyel feldobott, LED-es fényszóró, illetve az új, sötétebb árnyalatú, szintén LED-es hátsó lámpa, de a vesék és a lökhárítók is megújultak. Ahogy kívül, úgy belül is természetesnek hatnak az újítások, a 12,3 colos központi kijelzővel kiegészített, iDrive 7-es infotainment rendszer, vagy a részben érintésérzékeny, mégis dedikált gombokkal működtethető szellőzés.

Forrás: STEFLER BALAZS

A gesztusvezérlés csak hab a tortán, a tengernyi funkció szinte mind magától értetődően használható, ahogy az egy ilyen kaliberű autótól elvárható. Helykínálata is megfelel a kategóriának, bár nem a tágassága, inkább a kényelme számít nagyvonalúnak. Aprólékosan beállítható ülései prémiummodellhez hűen hosszú távon komfortosak. Mégsem a többmilliónyi extra vagy az anyaghasználat teszi szerethetővé az 5-öst, hanem a felismerés, hogy a mérnökök nem feledkeztek meg arról, mi vonzza a vásárlókat egy BMW kormánya mögé.

Forrás: STEFLER BALAZS

Forrás: STEFLER BALAZS

Forrás: STEFLER BALAZS

Forrás: STEFLER BALAZS

Az átlagon felüli vezethetőség fontos eleme a tökéleteshez közel álló vezetési pozíció, a jó kilátás, és persze a mechanikai felépítés, ami a szoftverek világában is rátermett hardvert kíván. Elődjénél atletikusabb felépítésének hála sportos típushoz méltó a kezelhetősége, a direkt kormányzás, az xDrive összkerékhajtásnak köszönhetően bőséges tartalékokat rejtő tapadás és a kiváló futómű mindent megtesz, hogy fülig érjen a szánk, miközben kipihenten jutunk el úti célunkhoz.

Forrás: STEFLER BALAZS

Bármelyik hajtáslánc mellett döntünk, érezni fogjuk az élménydús kilométerekért tett erőfeszítéseket, pedig a két változat műszakilag jelentősen különbözik egymástól.

Városban kevesebb

Az 530e jelű plug-in hibrid a mai korszellemnek megfelelő ultramodern zöldautó, az 530d pedig egy klasszikusabb, soros hathengeres dízel. Előbbi elméletben a tökéletes jármű megtestesítője, hiszen 140 km/órás tempóig villannyal közlekedhetünk, majd ha kifogy a szufla az akkuból, működésbe lép a 2,0 literes, négyhengeres benzines turbómotor.

Forrás: STEFLER BALAZS

A 292 lóerős rendszerteljesítményű modell nemcsak gyors, hanem működési kultúrája is elismerésre méltó, a motor újraindításánál zongorázni lehet a különbséget a BMW korábbi generációs hibridjeihez képest. Az éremnek persze van egy másik oldala. A gyári adatokhoz képest eleve kevesebbet, körülbelül 35 kilométert tudtunk megtenni városban elektromosan, másrészt a 46 literes üzemanyagtank miatt az 530e kombinált hatótávolsága sem éri el a 600 kilométert.

Bezzeg az 530d! A 48 voltos rásegítéssel támogatott, immáron biturbó sorhatos dízellel könnyedén autózhatunk 900 kilométert egy tankkal.

Forrás: STEFLER BALAZS

Ugyan a teljes tesztprogram során a plug-in hibrid (lemerült akkuval) és a dízel között mindössze egy decis fogyasztáskülönbséget regisztráltunk a vegyes hajtású modell javára, a 8,0 és 8,1 l/100 km-es átlagok némi magyarázatra szorulnak. Ahogyan városban nagyjából 20%-os előnybe kerül a 30e, úgy veszti el fórját autópályán vagy országúton a lehengerlő dízellel szemben, ugyanis a 30d állandó 130 km/órás tempónál már közel 2,0 l/100 km fogyasztáselőnyre tesz szert. A 650 Nm-es nyomaték miatt 100-120 km/órás sebességről is könnyedén gyorsít a gázolajos, és közben a sorhatos fülbemászóan duruzsol. Amíg a kissé steril 30eben alig hallható a motor, itt mindig van egy jellegzetes moraj.

Meggyőző dízel

Bár a dízel teljesítményétől és karakterétől tényleg hasra esik a legtöbb autórajongó, nem véletlen, hogy a zöld rendszám révén a cégautóadó alól is mentesülő hibrid 5-ösök egyre népszerűbbek. A 30e hajtáslánc alig 200 ezer Ft-tal drágább a 30d-nél, ami a 19 millió Ft feletti indulóáraknál tényleg csak jelképes felárnak tekinthető. De nincs is ennél kedvezőbb helyzet, hiszen nem a jelentős árkülönbségek, hanem saját preferenciái alapján hozhatja meg döntését két kiváló termék között a vásárló!

Forrás: STEFLER BALAZS

Érvek, ellenérvek

530d

TETSZETT

• praktikum

• sorhatos hangja

• nyomaték

• hatótávolság

NEM TETSZETT

• fantáziátlan digitális műszeregység

BMW 530d xDrive Touring

Összlökettérfogat: 2993 cm3

Hengerek/szelepek: S6/24 biturbó-dízel

Max. teljesítmény: 210 kW (286 LE) 5000-6500/perc

Max. nyomaték: 650 Nm 1500-2500/perc

Hossz./szél./mag.: 4963/1868/1498 mm

Tengelytáv: 2975 mm

Fordulókör: 12,0 m

Saját tömeg: 1940 kg

Csomagtér: 560 l

Üzemanyagtank: 66 l

0-100 km/h: 5,7 s

Max. sebesség: 250 km/h

Átlagfogyasztás: 5,4 l/100 km

Tesztfogyasztás: 8,1 l/100 km

CO2-kibocsátás: 142 g/km

A modell alapára (2021.06.): 16 893 000 Ft*

A tesztelt verzió ára (2021.06.): 20 533 000 Ft

*520i Touring (184 LE)

530e

TETSZETT

• kifinomult működés

• komfort

• dinamika

NEM TETSZETT

• szerény hatótávolság

• töltési teljesítmény

• csomagtér mérete

BMW 530e xDrive

Összlökettérfogat: 1998 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

BENZINMOTOR

Max. teljesítmény: 135 kW (184 LE) 5000-6500/perc

Max. nyomaték: 300 Nm 1350-4000/perc

VILLANYMOTOR

Max. teljesítmény: 80 kW/109 LE

Max. nyomaték: 265 Nm

HIBRIDRENDSZER

Max. teljesítmény: 215 kW/292 LE

Hossz./szél./mag.: 4963/1868/1483 mm

Tengelytáv: 2975 mm

Fordulókör: 12,0 m

Saját tömeg: 1910 kg

Csomagtér: 410 l

Üzemanyagtank: 46 l

0-100 km/h: 5,9 s

Max. sebesség: 235 km/h

Átlagfogyasztás: 1,3 l/100 km

Tesztfogyasztás: 8,0 l/100 km*

Tesztfogyasztás: 5,2 l/100 km**

CO2-kibocsátás: 30 g/km

A modell alapára (2021.06.): 16 014 000 Ft***

A tesztelt verzió ára (2021.06.): 19 886 000 Ft

*külső töltés nélkül, **külső töltéssel, ***520i (184 LE)

Összegzés

Tartja a frontot a klasszikus sportlimuzinok, illetve sportkombik piacán a BMW 5-ös sorozata. Technikai fejlettsége, élményközpontú vezethetősége és jellegzetes karaktere a házon belül kínált szabadidő-autók mellett is vonzóvá teszi. Szimpatikus a márka elkötelezettsége a több különböző műszaki megoldás, saját múltja és rajongótábora iránt! Az első generáció 1972-es bevezetése óta több mint 8,6 millió 5-ös talált gazdára. A jelenlegi szériából 2016 és 2020 között 670 000 db kelt el.

(Cikk forrása: Autó-Motor)