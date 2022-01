A téli időszak mindig jobban igénybe veszi az arcbőrt. Csörgő Zsuzsanna mesterkozmetikus néhány praktikus tanácsot adott az évszak átvészelésére és a maszkviselés okozta kellemetlen hatásokra. Arra is kitért, hogy a lapcsoportunk Tündérszépek szépségkirálynő-választására készülő hölgyek arcát hogyan készítik elő a sminkelésre.

– A téli hideg, amikor sokat fúj a szél, és hó vagy jeges eső esik, az emberek bőrét is megviseli. Kiszárad, és ugyanúgy igényli a vitaminpótlást, mint ahogy az egész szervezet – magyarázta Csörgő Zsuzsanna mesterkozmetikus. – Általában azért fordulnak hozzánk a kuncsaftok, hogy visszanyerjék bőrük frissességét, amire zsírosabb, testesebb krémeket alkalmazunk. Ekkorra tehető az az időszak is, amikor igyekszünk helyreállítani a nyári leégések okozta károsodásokat, pigmentfoltokat, ráncokat. Szintén speciálisan a téli szezonra jellemző a sípályán történő leégés. Ezt fényvédővel, téli védőkrémmel és szőlőzsírral lehet kiküszöbölni. A száj is képes fájdalmasan leégni vagy lehámlani. Ez ellen fejlesztették ki a kétvégű, speciális szőlőzsírokat, amelyek táplálják a szájat, és fényvédő anyag is van bennük.

Télire zsírosabb krém

A hideg hónapokban a kozmetikai kezelések legfőbb célja az, hogy alkalmassá tegyék a bőrt a vitaminok bejuttatására.

– AHA-kezelésekkel hámlasztjuk a bőrt kúraszerűen, ami lehetővé teszi a hatóanyagok bejuttatását. Az erőteljesebb biológiai, fizikai és kémiai peelingekkel vagy köznapi szóval bőrradírokkal, amelyek utókezelésnek is alkalmazhatók, pedig eltávolítjuk a felső elhalt bőrréteget. Ezek nagy része barack-, szőlőmag- vagy más őrleményt tartalmaz. Érzékenyebb bőrre az apróbb szemcsés való. Ezt követően teszünk rá a bőrtípusnak megfelelő pakolást, és kézzel vagy géppel masszírozzuk, ampullákat alkalmazva. Idősebb korban hideg és meleg arcvasalást is végzünk. Az iontoforézis vizes bázisú, az ultrahang vizes bázisú és zsíros hatóanyagok bejuttatására alkalmas, de mezoterápiás kezelést is szoktunk alkalmazni. A szépségkirálynő-választás esetén a sminkelést és a későbbi fotózást szintén hasonló módon kell megalapozni. Egy-két nap alatt elmúlik a kozmetikai kezelés hatása. A festék igazán csak a szépen előkészített bőrön mutat jól. Alapozónak mindig lágy textúrájú, bőrkímélő, áttetsző BB-, CC-krémet ajánlok, amit este arctejjel jól le kell tisztítani – javasolta a szakember.

Saját pakolás készülhet

Az idénynek megfelelő alapanyagokból bárki elkészítheti saját pakolását.

– A kozmetikustanulókat mindig megkérdezzük a vizsgán, hogy milyen felhasználható anyagokat találnak a hűtőszekrényben, de a házi pakolásokat bárki otthon is elkészítheti. Jó alapanyagok az idényszerű zöldségek, gyümölcsök turmixolva, darálva, amelyeket joghurtba, kefirbe, tejszínbe vagy tejbe keverhetünk bele, és tejporral sűríthetjük. Télen például almát, körtét, tavasszal epret, kora nyáron pedig cseresznyét tehetünk a pakolásba. A zöldségek közül a paradicsom, burgonya, zeller, sárga- és fehérrépa, illetve a petrezselyem használható lereszelve. A tojássárgája szárazabb bőrűeknek, a tojásfehérje fölverve zsírosabb bőrűeknek hasznos, összekeverve gyümölcslével és lereszelt krumplival vagy más zöldséggel, gyümölccsel. Anyagcsere-fokozáshoz paprikatartalmú szereket használhatunk. A pakolásokat 10-15 percig kell rajtahagyni az arcon – tudatta a mesterkozmetikus.

A nyomkodás káros

Az aknés bőrt minél előbb kezelni kell, hogy megszűnhessen a gyulladás az arcon.

– A folyamatos maszkviselés miatt azoknak, akik hajlamosak rá, aknéssá válhat a bőrük a maszk vonalában. Ilyesmit munkahelyi ártalmak, például egy piszkos műhelyben végzett tevékenység is okozhat, ha az illető nem visel védőfelszerelést, vagy sokat nyúl az arcához. Az aknét fontos kezelni, először lehúzzuk róla a gyulladást, majd kitisztítjuk. Aztán speciális szárítópasztát vagy arckrémet adunk a vendégnek, hogy azzal kenegesse otthon, illetve arctejjel, tonikkal, nappali és éjszakai krémmel. Az idősebb hölgyeknek érdemes kéthetente, havonta visszatérni gépi kezelésekre. A pattanásos bőrű tiniknek szintén rendszeresen kell jönni, fiúknak, lányoknak vegyesen. A nyomkodást szigorúan kerülni kell, mert a bőr bevarasodik, és az apró hegeknek ott marad a nyoma. Ezen is lehet még halványítani csiszolással, hidroabrázióval, de eltüntetni nem tudjuk. Ha nagyon későn érkeznek hozzám a pattanásos érintettek, akkor már kénytelen vagyok továbbküldeni őket bőrgyógyászhoz, ahol megkeresik a kiváltó gócpontokat. Férfi kuncsaftjaink is vannak, akik nyaralás vagy téli szabadság előtt jönnek pakolásra vagy masszázsra – osztotta meg Csörgő Zsuzsanna.

(A borítóképen: Csörgő Zsuzsanna mesterkozmetikus munkában)