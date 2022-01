Cseppet sem meglepő, hogy Hajtós Csaba, miután leérettségizett, a járműmérnöki szakot választotta. Édesapja és nagybátyja ugyanis (Hajtós Csaba és Hajtós Péter) raliversenyzők voltak a 2000-es években, úgyhogy otthon minden az autókról szólt.

– Múcsonyi vagyok, de Kazincbarcikán jártam általános és középiskolába. Nem volt kérdés, hogy valamilyen műszaki pályát választok az egyetemen. Legjobban a járműmérnöki pálya érdekelt, ami 2017-ben Kecskeméten, Miskolcon, Budapesten és Győrben indult. Miskolcon akkor még nem volt hagyománya ennek a képzésnek, hiszen új szak volt, és amikor elmentem az egyetemi nyílt napokra, a győri Széchenyi István Egyetem tetszett meg a legjobban. Azóta elvégeztem az alapképzést, és itt folytatom a tanulást februártól mesterképzésen. Jó választás volt a győri egyetem, a hallgatók minőségi oktatást kapnak itt. Mindenki megtalálja azt, amivel foglalkozni szeretne – jegyezte meg Csaba.

Összetett verseny

Azonban, amiért a legjobban kedveli a Széchenyi István Egyetemet, az az, hogy már első évben csatlakozhatott az Arrabona Racing Teamhez, azaz ahhoz a mérnökhallgatókból álló csapathoz, mely a Formula Student nemzetközi mérnökversenyen méreti meg magát minden évben. A versenyre készülés kiváló lehetőség arra, hogy a hallgatók átültessék a gyakorlatba az elméleti órákon tanultakat.

– A feladat az, hogy szigorú szabályrendszer alapján kell autót tervezni és építeni. De nemcsak az autó van versenyben, hanem a mérnöki tudásunk is. Komoly prezentációt kell készítenünk és bemutatnunk, amiben lépésről lépésre indokoljuk minden egyes döntésünket. Mindemellett az elkészült autó mögé fel kell állítanunk egy fiktív üzleti tervet is, és az autót mint terméket el kell adnunk a befektetőknek kreatív ötletek segítségével. A versenynek van egy harmadik része is, ami arról szól, hogy a csapat mennyire látja át autója gyártásának anyagi hátterét – vázolta a nemzetközi verseny lényegét Csaba.

Elmesélte azt is, hogy évente több versenyt rendeznek különböző országokban. A Széchenyi István Egyetem csapata 2014-ben alakult, és akkor meg is nyerték az Oroszországban rendezett megméretést. 2019-ben pedig, amikor Csaba már tagja volt a csapatnak, harmadikok lettek a belső égésű kategóriában.

– Nemcsak a versenyek segítenek abban, hogy minél több gyakorlati ismeretet szerezzünk, hanem az is, hogy az egyetemi tanulmányok alatt gyakornoki munkát végezhetünk és duális képzésben is részt vehetünk. Én a mesterképzést utóbbi formában kezdem majd angol nyelven. Az elméletet az egyetemen tanulom meg, a munkahelyi tapasztalatokat pedig az Audi Hungariánál. Örülök, hogy Győr mellett döntöttem, hiszen a Széchenyi-diploma jól mutat az önéletrajzban – fogalmazott Csaba.