Sokan indulnak útnak januárban egzotikus déli országokba, a mínuszokból pár óra alatt akár plusz harminc fokba is csöppenhetnek. A szervezet alkalmazkodóképessége lehetővé teszi, hogy a hőmérséklet hirtelen változása ne jelentsen problémát. Bár ez nem egyenlő mértékben érvényesül az egyéneknél – mondta Kottai Anikó egészségfejlesztő, életvezetési tanácsadó.

Raktáraink feltöltése

Azért egészséges a télből nyárba utazni, mert a napsütésből felvett D-vitamin jótékonyan hat ránk, támogatja az immunrendszert. Vannak azonban frontérzékenyek, akik ugyan négy évszakos váltakozásban élnek, mégis megviseli őket az időjárás változása. Nekik gondot okozhat egy nagyobb hőingadozás vagy időjárás-változás a saját lakóhelyükön belül is. Ilyenkor migrénes fejfájás, rossz hangulat és más tünetek is jelentkezhetnek. A frontérzékeny ember, ha mediterrán országba utazik, akkor készüljön fel – hívta fel a figyelmet az életvezetési tanácsadó. Szüksége lehet egy-két napra, amíg átáll a szervezete. Továbbá figyelembe kell venni az életkort. Idősebb embernek több időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon. Amennyiben krónikus betegségei is vannak, mint a magas vérnyomás vagy egyéb keringési problémák, az növelheti az akklimatizálódás idejét. Aki gyakran utazik munkája miatt a világban, az a klíma változásaihoz rendkívül jól alkalmazkodik, gyorsan megszokja – tette hozzá Kottai Anikó.

Van, aki kifejezetten szeretné, hogy az immunrendszere erősödjön azáltal, hogy meleg éghajlatra utazik, ezért minden télen elmegy valamilyen trópusi országba. Valóban energiát ad és feltölti a sejteket az ottani klíma – emelte ki a szakember. A bőrnek és az idegrendszernek is jót tesz. Nem is beszélve a napsütötte egészséges barna színről, amit ott szerez az utazó. Télen vízhiányossá, szárazzá válik a bőr, a meleg, páradús levegőtől azonban visszanyeri nedvességtartalmát, rugalmasságát.

Akinek nincs lehetősége a nyárba utazni télen, annak sem kell elkeserednie, hiszen hazánkban van bőven lehetőség arra, hogy szervezetünket hasonlóképpen feltöltsük. Erre kiválóak a kültéri meleg gyógyvizeink, a szauna hideg vizű merülőmedencével kombinálva vagy az edzetteknek a jeges fürdő. A hideg-meleg váltakozása az érrendszerre hat jótékonyan, de mielőtt ezt a kúrát alkalmazzuk, egyeztessünk kezelőorvosunkkal – figyelmeztetett az egészségfejlesztő.

(A borítóképen: Ha nem tudunk utazni, jól jön a szauna)