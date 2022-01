A szépség nem egyenlő a tökéletességgel. Ha egy nő jól érzi magát lelkileg, ismeri önmagát, az kifelé sugározni fog. Egy nő szépsége, mindig a mosolyában és szemében rejlik. Testi adottságai nem számítanak, lehet alacsony, magas, karcsú vagy molett.



Eltalált színek



A túlzó smink, ami mostanában divatos, a hatalmas, dúsított szempillák, vastag szájak nem az igazi szépséget sugározzák. Sajnos ez a közösségi média hatása és nyomása a fiatal hölgyekre. Mindenki azt a tökéletességet szeretné elérni, amit ott lát, pedig ez egy téves nézet, az korántsem „tökéletes” – mondta Mészáros Henriett stílustanácsadó. A szakemberek szerint mindig a természetes a legszebb. Ha minimális a smink, az nem baj, sőt jótékony is lehet, ha az arc szépségét emeli ki. Az is nagyon fontos általában, de egy szépségverseny esetében még inkább, hogy tisztában legyen vele a hölgy, milyen szín áll jól neki. A ruha helyesen megválasztott színe, ami passzol az egyéniséghez olyan, mint egy jól eltalált smink, még akkor is, ha natúr az arc, vagyis nincs is kifestve – hangsúlyozta a stílustanácsadó.

Az arc ettől ragyogni fog és úgy tűnhet, hogy sminkelve van, pedig csak a saját színe van rá ilyen hatással. A szakember azt javasolja, hogy a lányok találják meg saját stílusukat és azt finomítsák a színekkel és a fazonokkal. Az anyagok minősége is meghatározó, illetve a minták. Nem mindenkinek áll jól a mintás ruhadarab. Vagyis bizonyos mintákkal óvatosan kell bánni – tudatta Henriett.



Klasszikus elegancia



Ha a klasszikus fazonokhoz nyúlunk, azzal nem hibázhatunk. A stílustanácsadó egyik kedvenc divattervezője Ralph Lauren, akinek ha megnézzük egy divatbemutatóját, jól szemlélteti mindazt, amit a klasszikus szépség fogalma takar. A modelleknek egyszerű hajviseletük van, kevés smink van rajtuk, de a ruha, a mozgásuk, a kisugárzásuk adja hozzá a pluszt a megjelenésükhöz. Amit hibának tart egy szépségversenyen, legyen az hazai vagy nemzetközi megmérettetés, az, amikor nem az alkatának megfelelő ruha van a hölgyön. Illetve sem az alkatához, sem a szettjéhez nem illik a lábbelije. Ezzel még a legszebb ruhát, illetve az összképet is el lehet rontani – vélekedett a szakember. A jól kiválasztott cipővel lehet egy kicsit optikailag csalni, egy kis lábat nagyítani, a rövid lábat hosszítani. Megvannak azok a formák, fazonok, amelyek tovább emelik a megjelenést. Sokszor látni a manapság divatos platformcipőt, ami viszont nagyon kevés lánynak áll jól. Azt nem ajánlja a szakember, ahogyan a szakadt farmernadrágot sem. Azért, mert divat, nem biztos, hogy alkalmas egy szépségverseny-válogató fotózására.

Azt kell előre átgondolni ilyenkor, hogy mit szeretne a királynőjelölt sugározni magáról. Ha valaki ránéz a fotóra, akkor az mit közvetítsen. Egy teljesen egyszerű – de nem szaggatott – farmer és póló kombináció is állhat jól, apró ötletekkel. Ilyen a nadrághoz illő elegáns magas sarkú cipő vagy egy szintén passzoló statement nyaklánc. A fürdőruhás fényképek esetében a szabály hasonló. El kell találni a megfelelő, az alkathoz illő fazont, ami a legcsinosabban áll, illetve az ahhoz passzoló cipőt. Minden női alakra megvan az a fürdőruha, ami a legjobban áll és eltereli a figyelmet azokról a pontokról, amelyeket nem szeretnénk előtérbe helyezni. Ezért is jó, ha valaki ismeri a testét és tisztában van saját adottságaival.



Jól formált darabok



Apró trükkökkel, a fazonok helyes alkalmazásával bármilyen alakból lehet szinte tökéleteset varázsolni. Az öltözködés egyfajta építészet. Az arányokon múlik minden – avatott be a stílustanácsadó. Egy pocakban erősebb, de vállban keskenyebb hölgy esetében például a váll optikai szélesítésével, vállhangsúlyos darabokat használunk. Érdemes megnézni a francia hölgyek öltözködését és mintát venni róluk. Ők a klasszikus elegancia nagykövetei. A szoknya vagy a nadrág éppen addig ér, ami az adott hölgynek jól áll, ezt kell a mindennapi gyakorlatban is alkalmazni. Jó példa erre a néhány éve divatba jött csípőnadrág, ami csak a rövid csípővel rendelkező lányoknak áll jól, hiszen pont ott vágja el a csípőt, ahol általában a legszélesebb. Ennél sokkal jobb választás egy magas derekú darab.

Ha van egy színésznő vagy énekesnő, aki a lány kedvence, tetszik neki a megjelenése, akkor érdemes az öltözködését követni. Általában ezeket az embereket stylistok öltöztetik és pontosan tudják, milyen fazonok és színek állnak jól nekik. Ez abban az esetben a legjobb megoldás, ha a követni kívánt nő hasonló típus alkatra és színtípusra, mint követője – tette hozzá Henriett. Ha mindezek után mégis bizonytalan valaki, hogy megfelelően választotta-e ki a szettet, akkor álljon tükör elé, és ha tetszik a látvány, jól érzi magát, akkor biztosan kiválóan döntött.



