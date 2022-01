Két kisbáránya született a Baráthegyi Majorságban a kameruni juhmamának, tudtuk meg Noszkó Brigitta majorságvezetőtől. Bánatára a két kicsi közül csak az egyik élte túl az első napokat. Egy kiskos, akit valószínűleg eladnak majd, vagy elcserélik. Szeretnék ugyanis, ha a farm egy újabb nősténnyel gyarapodna, mert így tudna bővülni a tenyészet.

Elmondta azt is, hogy a majorságnak tavaly nyáron lettek először kameruni juhai, melyeket vágás elől vásároltak meg. Az állatokat szeretnék majd állatasszisztált terápiás foglalkozásokon használni, mivel szelídek, ezért könnyen lehet őket vezetni, tréningezni. A tréningezés egyébként már el is kezdődött, és kiderült, hogy az anyajuh a leginkább nyitott az új tevékenységre.

– A kameruni juh Nyugat-Afrikából származik, őse a kameruni törpejuh, de annál kicsit nagyobb termetű. Jó tulajdonsága hogy ellenálló, könnyen tartható, szőrzete a kecskééhez hasonló, és nem kell nyírni, mert téli bundáját levedli. Kedvelt fajta, mivel könnyű tartani. Rendkívül szelíd, könnyen kézhez szoktatható, kedves és barátságos. Gyorsan szaporodik, évente kétszer is ellik – sorolta a majorság vezetője.

Jó „fűnyírók”

Megtudtuk azt is, hogy a kifejlett állatok jól bírják a fagyot. Szaglásuk kifinomult, de hallásuk és látásuk is jó. A hím és a nőstény eltérő kinézetű. A kosok nyakán sörény látható, valamint sarló alakú szarvuk van. Általában barna színűek, hasukon, fejükön és lábukon fekete mintázattal. Hazánkban egyre elterjedtebb mint házi kedvenc vagy „biofűnyíró”. Rövid idő alatt hozzászokik az ember, egyéb háziállat, de akár a kutya társaságához is. Mindamellett, hogy dekoratív állata tud lenni egy nagyobb füves parknak, gondozza, azaz nyírja és trágyázza is a gyepet.

A legelőn tartott juhok tartásáról érdemes tudni, hogy egész évben száraz, fedett és szélvédett helyet kell biztosítani számukra, ahogy nyalósót és tiszta vizet is. A juhok viszonylag érzékenyek a víz minőségére. Megfelelő legelőméret esetén az amúgy is igénytelen fajta még könnyebb „eset”, a nagyobb terület adta változatosság által még könnyebb a tartása. Ilyen esetben kevesebb kiegészítő takarmány kell neki, és a körmeit is lejárja, így azokat félévente csak egyszer kell megvizsgálni. Legtöbbször akkor se igényel beavatkozást. A kameruni juhok a gyerekeknek is nagy kedvencei lehetnek.

(A borítóképen: A kameruni kisbárány. Szeretnék majd terápiás foglalkozásokhoz használni)