Európában két hivatalosan képzett ember tanítja ezt a szőnyegek készítésére is alkalmas eljárást: Kelly Wright és Durda Ágnes. Ők a punch needle európai nagykövetei szeretnének lenni, hogy mások is megismerhessék az alkotás örömét. Miskolcon találkoztam mindkettőjükkel, mert Kelly Wright épp egy sorozatot készít itt, Miskolcon, amelyben a legnagyobb videómegosztó portálon hamarosan bárki számára megtanulható lesz a punch needle. Kelly amellett, hogy elismert kézműves, könyvek szerzője is. Az Egyesült Államokban született, később Európába tette át a székhelyét, most Münchenben él.

– Ez nem egy egyszerű szőnyeg, hanem ez már egy haladóknak való technika – mutat az asztalon lévő szőnyegre, amelyet Durda Ágnes készített. A szőnyeg valóban lenyűgöző, színes bokrok és házfalak elevenednek meg rajta, mintha egy meseszerű történet illusztrációja lenne, a fonalak dimbes-dombos erdejében.

Hímzés Amerikából

A punch needle technikája első ránézésre sem bonyolult. „Az anyag hátuljáról indulunk, átszúrjuk ezt a speciális tűt, amelybe bele van fűzve a fonal, és hurkokat képzünk a felszínre” – mutatja Kelly. 1824-ben alakult ki ez a technika Észak-Amerikában, régen főként szőnyeget készítettek így, és manapság is sokan használják erre, de párnákat, táskákat, faliképeket is alkotnak.

Kelly Wright szerint ezt a kézműves technikát is sokan kezdték el a járvány alatt, sok embernek segített abban, hogy lecsendesedjen, elűzze kicsit a depressziót. – Ugyanakkor könnyen meg lehet tanulni, és gyorsan lehet vele eredményeket elérni, alkotni – teszi hozzá.

Az első lépések

Kelly Missouri államban nőtt fel egy farmon, és már kisgyermekkorában megismerkedett a punch needle-lel. – A környéken mindig voltak kézművesvásárok, ahol az emberek az otthon készített termékeiket árulták. Idősebb asszonyok mutatták meg először nekem, hogy hogyan kell ezzel dolgozni. Nagyon hálás vagyok nekik ezért, ők mindig itt vannak a lelkemben, mert olyan sokat tudtak, és annyi mindent megtanítottak nekem.

Alkotni öröm

– Nagyon fontos, hogy kifejezzük magunkat, ezt lehet színekkel, hímzéssel, bármilyen technikával, ezért is tartom fontosnak, hogy megmutassam az érdeklődőknek a punch needle-t. Nagyon sokáig én voltam az egyedüli Európában, aki ezt a technikát tanította.

Durda Ágnes „Ahol otthon érzem magam” című alkotása, amely az Egyesült Államokban is díjat kapott

Durda Ágnes is Kelly segítségével sajátította el ezt az eljárást, és nagyon gyorsan szerelmese lett ennek az „amerikai hímzésnek”. Ma már hivatalos oktató. Az Egyesült Államokban is kiállított már, majd egyedüli európaiként 2021-ben díjat is nyert szőnyegével a kézműves szőnyegkészítők számára kiírt nemzetközi versenyen.

– Nagyon szeretek mindenféle fonallal és textillel foglalkozni. Az interneten találtam rá a punch needlere. Amikor kipróbáltam, azt éreztem, hogy ez nagyon jó! Nagyon tetszett, hogy gyapjúval dolgozom, és nagyon tetszett a szabadsága is. A szövés például nekem olyan mátrixszerű, be van határolva egyenesek mentén, ugyanakkor a punch needle teljesen szabad – mondja Ágnes. – Aztán hamarosan Kelly Wrightot is megismertem, majd oktatója is lettem ennek a technikának. 2018- ban már közös workshopot is tartottunk Miskolcon.

Ágnes felnőtteket tanít. „Az egyik óra végén egy tanítványom elmondta, hogy a kislánya sérült, és szeretné neki megtanítani a punch needle-t. Aztán később azt mondta, hogy nagyszerű közös időtöltésük lett ez. Egy alapítványon belül ma már fejlesztésre is használjuk fejlesztő- és gyógypedagógusok segítségével ezt a módszert.”

– Azt szeretném, hogy Európában nagykövetei legyünk ennek a nagyszerű kézműves eljárásnak – hangsúlyozza Durda Ágnes. – Európában mindez egy kicsit új értelmet is nyer – folytatja Kelly. – A punch needle ugyanis nincs a magyar népművészeti besorolások között, ahogy például a szövés – hangsúlyozza.

Hasonló a probléma több európai országban is, ezért szeretnék tudatosítani, hogy miközben ez egy hagyományos amerikai kézműves technika, van létjogosultsága Európában is.

