Találtunk néhány Miskolcról „elszármazott” bécsi villamost: legutóbbi cikkünk után négy (öt) sorsa is körvonalazódott.

Nemrégiben ugyanis arról írtunk, hogy 2015-ben, amikor nyugdíjazták az akkori öreg, bécsi „piroskákat” – megérkeztek az új Skoda villamosok, amelyek váltották őket a miskolci villamosvonalon –, ötletpályázatot írt ki a közlekedési vállalat, az MVK Zrt. a villamosok egy részének hasznosítására. A pályaművek közül azonban egyik sem valósult meg. Volt köztük, ami hidat képzelt a Szinvára a járműből, volt, amely kisvasút kocsijaként látta volna viszont, és volt pályázó, aki játszóteret üzemeltetett volna benne.

Így szállították Budapestre a miskolci villamost 2016-ban Forrás: Olvasónk

A Bécsből használtan vásárolt járművek tíz éven át járták a miskolci, extra hosszú főutcát, mielőtt leselejtezték volna őket. 2015 nyarán már arról írt lapunk, hogy egy használt autókat hirdető portálon hirdetik másfél millióért a piros járműveket, összesen nyolcat, a sorsukról nem sokat tudtunk azóta. Most viszont néhánynak – olvasóink segítségével – nyomára bukkantunk.

Sok-sok virággal

Az első (azonnal kettő) ott volt „az orrunk előtt”, csak épp nem láttuk. Mint kiderült, 2015 decemberében írt róla az Észak-Magyarország, hogy Kisvárdára kettőt is szállítottak a bécsiekből, edzőteremnek szánták őket. Sajnos, nem sikerült kiderítenünk, hogy elkészültek-e, és ha igen, használják-e még őket erre a célra.

A következő villamosra egy Facebook-bejegyzésben derült fény: 2020 nyarán töltötte fel az egyik posztoló fotóval is illusztrálva. A felvételen egy kékre festett „piroska” látható, rajta sok-sok virággal: egy picit hippis lett így a fizimiskája. A járművet Szigetszentmiklóson fotózták le egy udvarban, láthatólag jó dolga van, megbecsülik. Az egyik kommentelő tudni véli, hogy előző évben (azaz 2019- ben) a Balaton Soundon fesztiválvillamosként funkcionált.

A harmadik villamos egy kicsit „zsákbamacska”, hiszen mint megtudtuk, a miskolci járművek leselejtezése előtt öt évvel, 2010-ben kapott az eredeti feladatához képest más funkciót: gyermekjátszótér lett belőle. Leselejtezett villamosként vásárolta meg az MVK Zrt.-től a Tiszalúci Környezetvédelmi és Kulturális Közhasznú Alapítvány a helyi óvodásoknak. Az egykori bécsi villamost szétbontották – derült ki a korabeli újságcikkekből – és két részletben szállították a településre, de így sem tudták beemelni az óvodaudvarba, végül egy nagyobb darut kellett hozzá szerezni Felsőzsolcáról. A cél az volt, hogy átalakítják, és segítségével a városi tömegközlekedés szabályaira, illemtanára tanítják majd a helyi kisgyermekeket.

– A villamos éveken át ott volt az óvoda udvarán, ám néhány évvel ezelőtt leszerelték – emlékezett vissza Siri Norbert, Tiszalúc polgármestere. Részleteket nem tud, még akkor történt, amikor nem ő volt a polgármester, úgy emlékszik, az idő múlásával már nem volt biztonságos a játszóeszköz.

Hófehérbe burkolózva

A negyedik villamos hatalmas karriert futott be, Szirmay Rajmund olvasónk hívta fel rá levelében figyelmünket.

Forrás: Olvasónktól

„2016-ban a világ egyik legnagyobb szoftverfejlesztő cége, az amerikai Dealogic jelentős mértékben bővítette a budapesti irodáját a Nyugati pályaudvar szomszédságában található Eiffel Square irodaházban”, írta levelében.

Forrás: Krisztina Filep

A projekt a Dealogic City elnevezést kapta, egyfajta közösségi helyiséget alakítottak ki az iroda dolgozóinak és vendégeinek. Bárpultot, beszélgetőboxokat és pihenősarkokat. Ennek egyik eleme lett a miskolci bécsi villamos, amelyet a kivitelező átalakított. Az iroda olyan jól sikerült, hogy elnyerte 2016- ban az „Év Irodája” címet is.

„Nemrégiben bontották szét, a cég eladta egy közlekedéssel foglalkozó társaságnak”

B. Nagy Ferenc

Forrás: Krisztina Filep

„Minden bizonnyal ez a legötletesebb felhasználása a régi villamosoknak. Manapság több száz dolgozó számára szolgál találkozópontként”, fogalmazott olvasónk, aki fotókat is mellékelt leveléhez. Az átalakított villamos – jól látszik a képeken – hófehérbe burkolózva nyúlik végig az irodában. Designját és projektmenedzsmentjét a Stay In Hungary Kft. látta el, míg a kivitelezést a Telesis-Net Kft. B. Nagy Ferenc, a Stay In Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az Északnak elmesélte, a tömegközlekedést jelképezte a villamos a citykoncepcióra épülő irodában, amely annak óriás nappalija és társasjátéktere lett. Az egyik belsőépítész ötlete volt, hogy szerezzenek hozzá egy régi villamost, így jutottak el Miskolcra.

Új életet kezdhet

– Csak a vázát hoztuk el, a futóművet nem – mondta. Megtudtuk, darabonként kellett bedaruzniuk az első emeletre, ott szerelték össze. – Nemrégiben bontották szét, a cég eladta egy közlekedéssel foglalkozó társaságnak, ahol újra összeállítják majd – jegyezte meg, azaz újabb élete kezdődik a miskolci „piroskának”. B. Nagy Ferenc elárulta, az irodában nagyon szerették a villamost, hiszen kötetlenül lehetett benne beszélgetni, és közösségi térként funkcionált.

(A borítóképen: Így szállították Budapestre a miskolci villamost 2016-ban, majd ilyen lett: az utóbbi három képen a belőle készült iroda látható)