Ismerős a csillaggarázs kifejezés? Ez azt jelenti, hogy egy autótulajdonosnak nem áll rendelkezésére egy fedett garázs, így hőn szeretett járművét a szabad ég alatt kell tárolnia, kitéve azt az időjárás szélsőséges viszontagságainak is. Valljuk be, egy garázs építése nem olcsó mulatság, és sokaknak a bérlés sem igazán fér bele a havi költségvetésbe, így hát marad ez a relatíve olcsó és hagyományos megoldás. De vajon mit tehetünk így kedvenc masinánk védelme érdekében? Hogy óvhatjuk meg az utcán élő verdánkat?

Autóvédelem ponyvával

A ponyvából készült garázsok dolgában sajnos korlátozva vagyunk, mert közterületen ezek felállítását a terület kisajátításának ürügyén tiltják és büntetik is. Arra viszont van mód, hogy az utcán parkoltatott járgányunkat ponyvával fedve védjük.

Van ennek a procedúrának jó pár hátulütője, és a le- és felhelyezés ceremóniája az első egy-két még lelkes eset kivételével roppant idegtépő tud lenni. De most nézzük kizárólag a kocsi szempontjából! Sajnos rá nézve sem nyújt ez a fajta alternatíva teljes körű oltalmat, hiszen a talajpára által indukált korrózió ellen egyértelműen nem véd, továbbá a nyári hőséghez is igényel további speciális kiegészítőket, és akkor még nem is beszéltünk egy esetleges jégesőről. Vagyis nyugtázhatjuk, hogy a takaró ponyva, bár jobb, mint a semmi, de közel sem egy optimális megoldás. Ha viszont módunkban áll egy privát placcon egy kocsiszínt eszkábálni, akkor jók vagyunk, mert manapság már roppant korszerű ponyvagarázsokat lehet vásárolni, amelyek vázszerkezete általánosságban zártszelvényű idomokból installálható, és kifogástalan biztonságot nyújtanak a gépjárműveknek a nedvesség, a szennyeződés és kisebb sérülések ellen is.

A szabadon tartott autók legnagyobb ellenfele egyértelműen a rozsda. A víz pedig három irányból támadhat: felülről, alulról és a levegőből bárhonnan. A lentről érkező rosszakaró a talaj kipárolgása, ami a négykerekű aljának, kasztnijának, futómű- és motoralkatrészeinek rozsdásodásáért felel. Éppen ezért hosszabb időre soha ne füves vagy sáros terepen, illetve egyéb természetes talajon parkoltasd a kocsid, hanem egyértelműen preferáld az aszfalttal, műgyantával vagy betonnal borított padlózatokat! Ha pedig már megjelentek a rozsdafoltok, bármilyen aprók is, kezeld őket rozsdagátlóval! Sajnos a korrózió megváltoztatja a fém szerkezetét, ezáltal az porózussá és jóval kevésbé ellenállóvá válik a mindennapi használatnak, és persze látvány szempontjából sem túl trendi. Amit még megtehetsz sanyarú sorsú automobilod érdekében, hogy rendszeresen kitakarítod a sárvédők aljában összegyűlt szennyeződéseket és a karosszéria műanyag elemekkel fedett részeit is.

