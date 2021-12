Vallásközi és emberjogi beszélgetéssorozatot hirdetett meg az adventi időszakra, a virtuális térben, a Nemzetközi Béketeremtők Ligája, amelynek keretében a vallási vezetők mellett, a témát kutató szakembereket is megkérdeznek. A szervezet közösségi oldalán hirdeti meg az előadások vasárnap esti időpontjait, amelyekbe a résztvevők konferenciahíváson keresztül, élőben tudnak becsatlakozni.

Hit és emberi jogok

- Szerettük volna idén megrendezni a vallásközi párbeszédről szóló 2. Béke Konferenciát, amelyet első alkalommal a Miskolci Galériában tartottunk, de a pandémia miatt most el kellett halasztanunk. Viszont az érdeklődés hatalmas a téma iránt és már rengetegen, száz fő feletti létszám jelentkezett – mondta Szurasenkó Dániel, a Nemzetközi Béketeremtők Ligájának elnöke. - Emiatt úgy döntöttünk, hogy az adventi időszakban online vallásközi és emberjogi beszélgetéssorozat keretében tartjuk meg a rendezvényt.

Vallás a kulisszák mögött

Testközelből mutatják be a vallási közösségek mindennapjait.

- A sorozatot a kereszténységgel kezdtük, a kecskeméti repülőbázis református tábori lelkészét, Hankóczy Gergelyt hívtuk meg. Viszont további előadóink között lesznek muszlim egyházi vezetők és Krisna-tudatú szerzetes is. Emellett beszélgetünk egy biztonságpolitikai szakértővel és egy vallásjogásszal. Hiszünk abban, hogy a hiteles információmegosztás segít egymás megértésében, ezért az ateistáknak is érdekesek lehetnek alkalmaink. Nálunk alapszabály, hogy senkit nem akarunk megtéríteni, vagy rávenni arra, hogy bármelyik vallási közösséghez csatlakozzon. Sokan olyanok is be szoktak kapcsolódni a programjainkba, akik kizárólag a valláshoz kötődő kulturális és szociális körülmények iránt érdeklődnek. Szeretnénk, hogy hallgatóink megismerjék az általunk megszólaltatott vallási vezetők és közösségi tagok életét. Kicsit a kulisszák mögé is bepillantást engedünk, például a családi élet, az otthon berendezése, vagy a konyhaművészet kapcsán – sorolta az elnök.

Nepálba kalauzolnak

Januártól nemzetközivé bővítik a sorozatot és bejárják a világot.

- Jövőre szeretnénk folytatni a dialógusokat külföldi előadókkal angol nyelven, tolmácsolással. Ezzel próbáljuk pótolni valamelyest a nemzetközire tervezett konferenciát. Minden alkalommal egy-egy országot fogunk bemutatni és a Nemzetközi Béketeremtők Ligájának csapatából hívunk meg vendégeket. Egyik érdekes személyiség közülük egy nepáli aktivista, aki saját hazájáról beszél majd. A későbbiekben pedig igyekszünk minden világvallásra kitérni, így a zsidóságnak és a hinduizmusnak is teret adunk, valamint kisebb vallási közösségeknek. Ennek az a célja, hogy az emberek képet kapjanak róla, hogy kikkel élnek együtt egy országban, hiszen ezek a közösségek sokszor kifejezetten zártak – hangsúlyozta Szurasenkó Dániel.