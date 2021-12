Egyre gyakoribb, hogy szilveszter előtt különleges kívánságokkal keresik föl a sminkeseket, vagy a téli praktikákban kérnek tanácsot. Cégcsoportunk, a Mediaworks Hungary Zrt. Tündérszépek versenyének szépségkirálynő-választásához szintén speciális alkalmi sminket kell készíteni, amelynek részleteiről érdekességeket tudtunk meg Erdődi Alexandra sminktanácsadótól.

Évszak szerint

– A sminkelés alapja, hogy mindenkit a saját típusának megfelelően kell kikészíteni. A tavasz típusúaknak, akiknek világos szemük és szőke vagy világosbarna hajuk van, a pasztellszíneket, a rózsás és barackos árnyalatokat javaslom. A nyár típusba a barna hajú, világos szeműek tartoznak. Nekik a vidám, élénk színek állnak jól. Az ősz típusba a lehullott levelek színeit felidéző hajjal és szemmel rendelkező emberek sorolhatók. Számukra a rezes színkombinációk és a földszínek felelnek meg a legjobban a szemhéjukra. A tél csoportba a fehér bőrű, sötét hajú egyéneket sorolhatjuk be, akiknek a tiszta éles színek állnak jól, kombinálva sötétebb árnyalatokkal. A letisztított arcra először mindig a színezett hidratálókrémet vagy alapozót visszük föl. Aztán a korrektort és a púdert, ha szükséges. Ez után következik a szemöldök-, majd a szemsmink, szemhéjfestékkel, szemtussal, szemceruzával és szempillaspirállal. Zárásképpen felvisszük a pirosítót, és legvégül készítjük el a szájsminket.

A téli időszak annyiban eltérő a többitől, hogy ilyenkor jobban kiszárad a bőr a hideg levegő, a szél és a benti fűtés hatására.

– Télen testesebb, zsírosabb, több tápanyagot tartalmazó hidratálókrémeket kell nappalra használni. Mellé éjszakai krémet is lehet alkalmazni. Ezek jó alapját képezik a nappali sminknek. Az alapozókat azonban csak alkalmi jelleggel ajánlom, mert tovább száríthatják a bőrt, különösen, ha alkoholt tartalmaznak. Hétköznapra inkább BB- és CC-krémeket javaslok. A tesztereket nem a kézen, hanem az állcsont vonalánál lévő bőrön érdemes kipróbálni, mert a kéz más színű. A sminkeléssel különféle trükköket is végre lehet hajtani, például befolyásolhatjuk vele az arcformát. A kerekded arcot megnyújthatjuk kiemeléssel és árnyékolásokkal, mondjuk bronzosítóval. Sötétítéssel lecsalható a magas homlok. A bőrhibákat színes korrektorral küszöbölhetjük ki. Szájkontúrceruzával az ajkak látszólagos mérete, vastagsága növelhető meg. Szemöldökceruzával, -porral, -zselével vagy -tetoválással pedig a túlságosan kiszedett szemöldök korrigálható.

Ünnepi alkalmakra mindig hangsúlyosabb sminket szokás készíteni.

– Az alkalmi sminknél a szem és a száj élénk kifestése a jellemző, vagy a kettő közül az egyiké. Tehát a földszíneken túl használhatunk erőteljesebb színeket a szemekre. Visszajött a csillogó festékek alkalmazása is különösen szilveszterkor. Feketéket, grafitot, sötétszürkéket szoktak kérni a szemhéjra, és mindezt arany, illetve ezüst csillámmal dobhatjuk föl. Továbbá használhatunk szemhéjtust és fekete szemceruzát. Szeretik a tusvonallal kihúzott cicaszemeket, a szemöldöknél pedig a lágy, természetes vonalakat. A magasfényű highlighter púder a járomcsonton szépen ki tudja emelni a színeket. A szájra élénkpirosat és ró­zsás árnyalatokat tehetünk. A nude színek egész évben kedveltek. Az arcbőrre természetes bőrfényt kenhetünk, ami nagyon divatos most. Egyre inkább bejönnek a köztudatba a strasszok is, amelyeket az arc különböző területeire lehet felrakni díszítésként. A műszempilla és a csillám pedig örökké trendi – ismertette a sminkes.

Még a legbonyolultabb smink is általában elkészül egy óra alatt.

– Év végén sokan keresnek föl olyan kéréssel, hogy sminkeljem ki őket családi fotózásokra vagy céges rendezvényekre. Ilyenkor odafigyelek a vendégek igényeire. Vannak, akik visszafogottabbak, mások pedig a füstös szemet részesítik előnyben. Utóbbihoz mindig érdemes szakember segítségét kérni, mert házilag nehéz elkészíteni. Gyakran fényképek alapján dolgozom, amit magukkal hoznak.

– Előfordult már olyan is, hogy figurás arcfestést kértek. Néha az alkalmi ruhát, ékszert is felveszik, illetve már eleve megcsinált frizurával érkeznek, de gyakoribb, hogy inkább csak elmondják milyen lesz. Ha fotózásra, televíziós megjelenésre készítek sminket, akkor nagyon fontos, hogy megfelelően legyen előkészítve a bőr. Azaz tiszta és hidratált legyen, amit tonikkal, arctejjel lehet elérni.

