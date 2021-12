Bencze Csillától, a Calimbra Wellness és Konferencia Hotel Miskolctapolca értékesítési igazgatójától megtudtuk, a hotel szobáinak 80 százalékát már mindkét ünnepre lefoglalták, és a két ünnep között is 80 százalékos a telítettség, a vendégek zöme a fővárosból és annak környékéről érkezik. Hozzátette: ha nem jön közbe korlátozás, valószínű, hogy telt házas lesz a szálloda az ünnepek alatt és környékén, ami a tavalyi évet kivéve az előző évekre is jellemző volt. A foglalások időpontjáról az értékesítési igazgató elmondta, hogy az utóbbi időben megnőtt a last minute foglalások száma, amikor a vendégek az utazást megelőző napon vagy pár nappal azelőtt foglalnak szállást. A kiemelt időszakokra többnyire korán befutnak a foglalások.