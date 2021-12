Czakó Máriával az egyik áruházlánc belvárosi üzletében délelőtt futunk össze. Ő igyekezett jó korán jönni, mert nem akart tömegben vásárolni, így kényelmesen elnézelődhet és nyugodtan beszerezhet a család minden tagjának valami jelképes kis apróságot, lehetőleg praktikus dolgot vagy kedvenc élelmiszert. – Mi inkább arra törekszünk, hogy a gyerekek találjanak több és nagy csomagot a fa alatt – hangsúlyozza.



Sokan már rég bevásároltak



Jónás Éváék szintén a belvárosba jöttek vásárolni.

– A férjem éppen most vett nekem egy fülbevalót – újságolja Éva. – December 16-án van a házassági évfordulónk. Ilyenkor mindig meglep egy nagyobb értékű ajándékkal vagy utazással, ami általában meglepetés szokott lenni, de idén előre megbeszéltük, hogy mit szeretnék kapni. A karácsonyi ajándékokat már rég megvásároltuk, ezekre már nincs gondunk. Mivel a férjem sokat utazik, mindig hoz valami vásárfiát. Szeretjük a kézműves termékeket, ha tehetjük, akkor másoknak is ezzel kedveskedünk. Most azon gondolkodunk, hogy mi legyen a menü, hogy mindenkinek kedvező legyen és a kedvében járhassunk, mert vannak olyan családtagjaink, akik érzékenyek bizonyos élelmiszerekre – meséli Éva.



Egyre többen online vásárolnak



Anett lendületes fiatal, ő már hozzászokott az online térhez. Jobban szeret ott vásárolni, és karácsonyra már mindenkinek megvette az ajándékokat, természetesen online, mert nem hagyja az utolsó pillanatokra. Mint mondja, ez csak különleges alkalom, most csak az anyósa kedvéért tért be az egyik műszaki cikkeket árusító áruházba, és csak azért, hogy teljesítse kívánságát, és megvegye neki az előre kiszemelt porszívót.

A játékokat sok szülő már októberben és novemberben megrendeli online, de vannak, akik még mindig szívesebben megtapintják, kézbe veszik azokat. A Ruszó család is jobban szereti közelről látni, mit tesz a kosarába.

– Most az unokáknak vettük meg az apróbb ajándékokat, de még csak a vásárlás elején tartunk, ám azért van már, amit kipipáltunk a kívánságlistán. A lányom kiskutyát szeretett volna, ő már otthon vár ránk. A többi meg majd alakul valahogy – fogalmaz Ruszóné Kánai Beáta.



A drága fenyőt viszik



A szeles, hűvös időjárás nem kedvezett a fenyőárusoknak. A legtöbb standra csak elvétve tért be vásárló, és inkább csak nézelődni. Losonczi Gábor értékesítő tapasztalatai szerint még az elején tartunk a készülődésnek. Az emberek most még nézelődnek, kivárnak és bíznak az árcsökkenésben. 15-étől aztán beindul a vásárlási láz. Idén többnyire a magas fákat keresik, és a legdrágább, a Nordmann-fenyő a legnépszerűbb. Van, aki kettőt is visz belőle. A második helyen az ezüstfenyő áll.



(A borítóképen: A fenyőpiacon még csak nézelődnek a vevők)