A Broken Springs zenekar bemutatkozó koncertje volt Bükkaranyoson a művelődési házban november végén. A koncertet az együttes fiatalon elhunyt zenésztársa, barátja, Varga Balázs emlékének szentelte, aki bükkaranyosi illetőségű volt.

A Broken Springs miskolci progresszív rockzenekar ebben a formátumban most tartotta első koncertjét, de a tagok régóta ismertek lehetnek a zenekedvelők számára.

Varga Balázzsal öt évig játszottak együtt a Choice with no voice zenekarban 2006 és 2011 között. Évekkel később újrakezdték a közös munkát, a Broken Springs első próbáján még Balázs is jelen volt.

A muzsika ereje

A zenélés csak hobbi, mindenkinek van civil foglalkozása – mondta Simkó József, az együttes tagja. A zenekar többnyire saját számokat játszik, újakat és régebbieket is, amelyek az előző formációkban születtek.

A mostani fellépésük iránt sokan érdeklődtek, de végül jóval kevesebben tudtak csak eljönni az eseményre a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt.

A jó hangulatú, családias koncertre a belépés ingyenes volt, de jótékonysági célra vártak felajánlásokat a résztvevőktől a Zsófi-ReményVár Egyesület javára.

(A borítóképen: A bükkaranyosi színpadon a Broken Springs)