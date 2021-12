Miskolci fotográfus lett a világ legjobb esküvőfotósa, Koncsol Tünde. Ez azon a rangos nemzetközi versenyen történt, amiben nemcsak a legjobb fotósok szerepelnek a Föld minden országából, hanem azt mondják, hogy a világon a legnehezebb díjat nyerni. A 75 ezer pályaműből, melyek egytől-egyig mind kiváló fotósok alkotásai, csupán egy százalék nyer díjat, amit az esküvőfotózás Oscar-díjának is tartanak. Az Év Fearless Fotósa az lesz, aki a legtöbb elismerést nyerte el az adott évben. Egy-egy évben összesen öt forduló van.

A nemzetközi média, a Huffpost, a New York Times, az Insider rendszeresen közli a nyertesek kepeit. Koncsol Tünde a szívét és a lelkét is beleteszi a szakmába, ez hozta el számára a sikert.

A tehetséges esküvői fotós már 14 nemzetközi versenyen zsűrizett, és 2022-ben előadó lesz a világ legrangosabb fotós konferenciáin, Barcelonában a BodaF-en. A rangos rendezvényen 1600 fotográfus előtt fog beszélni. Brazíliában pedig egy szintén elismert fotóskonferencián sztárvendég-előadó lesz.

Koncsol Tünde minden nemzetközi toplistán a legjobb 25-ben van, Magyarországon pedig egymást követő években volt az Év Esküvőfotósa.

Valódi szenvedély

– Nehéz elmondani mit jelent egy ilyen cím, hogy az Év Fearless Fotósa – mondta az Északnak elöljáróban Tünde. – Ettől valóban nincs magasabb és rangosabb elismerés a szakmában. Eredményhirdetés után sorra érkeztek a gratulációk, a világ minden tájáról, és olyan emberektől, akik és akiknek a munkái örök példaképek, és inspiráció volt számomra. És igen, ijesztő is volt, hiszen az előző év fotósa azt írta nekem: „most már a kezedben a zászló, mindenki téged követ majd!” Ez valóban így lett. Ennek köszönhetem a zsűri és konferencia felkéréseket is. Persze mosolyogva nézem amikor az internet közösségi oldalain végigfut egy-egy fotós válogatás, ahol ott a fotóm, és sok embernek fogalma sincs róla, hogy éppen egy magyar fotós képeit osztja meg. Én azonban ugyanaz maradtam. Számomra valódi szenvedély az esküvő, ezt szeretem, ez az életem. Egyszerűen semmi sem tesz büszkévé annyira, mint amikor egy pár azt mondja, igen, azt szeretnénk, hogy te meséld el az esküvőnket. A te általad alkotott képekben akarjuk megmutatni a gyerekeinknek, unokánknak azt a napot, mert ahogy látsz, az más, igazi, érzelmes, és valóban őszinte. A díj egy dolgot változtatott bennem. Megértettem, hogy ha eddig 100 százalékot adtam, akkor az most 110 százalék kell hogy legyen, hogy valódi példa lehessek a többi esküvőfotósnak, és méltó legyek ennek a címnek a viselésére – fogalmazott a világ legjobb esküvőfotósa.

Íme néhány fotó a munkái közül:

Forrás: Koncsol Tünde/fearlessphotographers.com

Forrás: Koncsol Tünde/fearlessphotographers.com

Forrás: Koncsol Tünde/fearlessphotographers.com

Forrás: Koncsol Tünde/fearlessphotographers.com