Az elmúlt héten felgyúltak az adventi fények, a települések utcái az intézmények és a magánlakások is ünnepi pompában várják a karácsonyt. Miskolcon, az Erzsébet téren pillantottuk meg ezt a hangulatos dekorációt, és bizony sokáig nem tudtunk szabadulni tőle. Ahogy néztük, hirtelen újra gyerekek lettünk, és a mesevilágba csöppentünk. Hiszen ki ne szeretné meglátogatni egyszer Mikulásfalvát, ott találkozni a jóságos nagyszakállúval, és elmondani neki minden kívánságunkat. Advent idején a felnőttek is szívesen kalandoznak a mesék birodalmában, visszaemlékeznek gyermekkori ünnepeikre, és bizonyára ők is átadják mindazt a jót, amit ők kaptak évtizedekkel ezelőtt szüleiktől, nagyszüleiktől. Aki ellátogat az Erzsébet téri Mikulásfalvához, nyugodtan suttogja el kívánságait! Az adventi hetekben van rá a legnagyobb esély, hogy ezek teljesülnek.