Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes, szövegíró, Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösséggé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját - számol be az elefantofficial.com.



Elkapkodták a jegyeket



Harmadik nagylemezüknek, a 2017 tavaszán megjelent Minden-nek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 Hajón, mert az első estére az összes jegyet elkapkodták a rajongók. Többszöri Fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az „Artisjus // Év Könnyűzenei alkotója” elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb a bejutás. A tavalyi nyáron többek között a Fishing on Orfű a Campus, a Volt, a Strand, a Művészetek Völgye fesztiválokon adott koncertjeiken pedig bebizonyították, hogy megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek. 2019. szeptemberében jelent meg a negyedik nagylemezük EL címmel, melyet a vidéki klubturné mellett az Akvárium Nagy Halljában teltházas koncerttel ünnepeltek. Idén jelemt meg a zenekar új single dala, az ÉN. Július elején pedig KÁR címmel jött a fülbemászó, de egyben sejtelmes, erős húzású dal. Az új Elefánt slágerért megőrült a közönség, pár nap alatt bekerült a lejátszási listákba. A zenekar 2022-ben ünnepli 10 éves születésnapját, melynek előkészületei már javában folynak.



Az Analog Balaton egy 2017 óta működő, budapesti bázisú, elektronikus zenei duó. A zenekar arra törekszik, hogy a pop/rock dallamosságát és az elektronikus zene monotonitását ötvözze, és ezáltal egy egyedi hangzásvilágot hozzon létre. Számos fesztiváltól kaptak meghívást, (Fishing on Orfű, Bánkitó fesztivál, Campus Fesztivál) és előzenekari felkérést (Punnany Massif, Elefánt, Zagar). A hazai fellépések mellett külföldi előadók vendégeiként is volt lehetőségük játszani. Előzenekarként lehetőséget kaptak a holland Weval és az amerikai Bob Moses előtt, mely koncerteknek az A38 hajó és Akvárium Klub biztosított helyszínt. Legnagyobb hazai sikerük a 2019-es single megjelenést követő teltházas koncert volt az Akvárium klubban. Mindkét zenekart láthatja a közönség szombaton a miskolci Helynekem színpadán.