A műsor rendkívül változatosnak ígérkezik, Jankai Béla érintettsége okán Prognózis-dalok is fölcsendülnek, mint például a Nyári éjszakák és a Tele van a város szerelemmel, de Kálmán Gyurihoz kötődően néhány Dinamit-dal is elhangzik a koncerten. Sipos Péter természetesen hoz néhány Irigy Hónaljmirigy-klasszikust is, és a közösen előadott, régóta műsoron tartott örökzöldek is terítékre kerülnek.