R. Nagy Csilla miskolci születésű kultúrantropológus, dokumentumfilmes filmjeit többször díjazták értékes filmfesztiválokon. Alkotásainak különlegessége, hogy teljesen egyedül készíti őket. Ezúttal a 2018-as „Kitörés” című dokumentumfilmje aratott sikert az idei 24. Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázaton, ahol 3. helyezett lett. A dobogós film Tóth Andrea szociális munkás életének egy szakaszát dolgozza fel, ahogy takarítónőből diplomás emberré lett. A versenyfilm készítéséről 2019 szeptemberében már írt lapunk.

– Fontos állomás ez a díj pályafutásomban, mert első alkalommal mérettem meg magam olyan nemzetközi közegben, ahol 48 ország 357 versenyfilmje indult: játékfilm, animáció, hosszú és rövid dokumentumfilm kategóriában. Korábban csak határon túli magyarokkal versenyeztem együtt – mondta R. Nagy Csilla. – A Faludi Filmszemle egyedisége, hogy tematikus, most a „többre születtél” volt a hívószó. Amikor ezt megláttam, eszembe jutott, hogy a „Kitörés” című filmem teljesen beleillik a témakörbe. Csak remélni mertem, hogy bekerül a versenyfilmek közé. Arra már végképp nem számítottam, hogy még helyezést is érek el vele. Az enyémnél jóval nagyobb költségvetésű alkotások is indultak, amelyeknél a rendező munkáját stáb is segítette. Hálás vagyok Andreának és a többi szereplőnek, illetve Maróti Daninak és a Romano Drom zenekarnak, akiknek a dalaival színesítettem a filmet. Török Zsuzsának pedig köszönettel tartozom a kitűnő angol fordításért. Az ilyen elismerések, szakmai visszajelzések megerősítenek és energiát adnak ahhoz, hogy újabb ötleteket közvetítsek a film nyelvén. Mivel idén a filmszemlét online szervezték meg, így mind a négy napon részt tudtam venni, és a színvonalas kerekasztal-beszélgetésekbe is bekapcsolódhattam.

(A borítóképen: R. Nagy Csilla)