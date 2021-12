– Én tudom a Mikulás legendáját is! – lelkesedett Jeremi Maja Zselyke. – Egyszer egy bácsi mindenki házához odatette az aranyat, aztán gyorsan, csendben elszaladt, hogy ne hallják meg. Ezt az óvó néni mesélte – magyarázta a kislány. – Szeretem a Mikulást, mert megdicséri a jó gyerekeket, és hoz nekik csomagot. Nekem tavaly is hozott, volt benne mogyoró és dió is. De a Mikulás csak azokat a gyerekeket szereti, akik nem rosszalkodnak. A jó gyerekek nem bántják egymást, hanem szépen játszanak. Én is így szoktam – hívta fel a figyelmünket Zselyke.