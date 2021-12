A közösségi oldalon sokan kommenteltek a felhíváshoz. A legtöbben nagyon jó ötletnek tartják, mert „adni, örömet szerezni másnak önmagában is öröm”. Többen már azt is tudatták, hogy csatlakoznak az akcióhoz. Vannak persze kételkedők is. Felvetik, hogy a mostani vírushelyzetben nem a legjobb ötlet ott hagyni valahol egy csomagot, mert mi van, ha azzal fertőzünk meg másokat. A kommentelők egy része ezt nem tartja reálisnak, hiszen, mint írják, a koronavírus mindenütt ott van. Akad, aki sokkal jobb ötletnek tartja, ha rászoruló gyerekeknek, családoknak szervez valaki gyűjtést, mert akkor biztos, hogy oda kerül az adomány, ahol a legnagyobb szükség van rá. Meg is jelent a posztok között egy újabb felhívás, mely arról szól, hogy ruhákat és játékokat gyűjtenek a martinkertvárosi, rászoruló családoknak. Az adományokat a város több pontján és több időpontban lehet leadni. A mikuláscsomagos akcióhoz is szívesen csatlakoztak a kommentelők.