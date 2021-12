A klímaváltozás és az ezzel összefüggő szélsőséges időjárási körülmények nemcsak ránk emberekre, hanem kedvenceinkre is hatással vannak. A Pet Meteo alkalmazás segít kiszűrni az ehhez kapcsolódó kisállatainkat érintő veszélyeket. A felhasználó által megadott irányítószám alapján frissíti az adott helyszín aktuális időjárási körülményeit. Majd ehhez kapcsolódóan ad hasznos tippeket és javaslatokat a gazdiknak viselkedés, egészség és család témakörökben. Az ingyenes szolgáltatás az MSD Animal Health állatgyógyászati vállalat Protect Our Future Too nevű honlapján érhető el.