2012 novemberétől egy piros Tátra közlekedett adventi villamosként, főként piros dekorációval. 2013-ban az ünnepi villamos sárga színű díszítést kapott, 2014-ben pedig újra vörösbe öltözött. Ebben az adventi időszakban néhány menet erejéig énekesek tartottak előadást a járművön. 2015-ben a dekoráció még látványosabb lett. A bordó színű villamos külsejét fehér, hópelyhekből álló fenyőfa, havas táj és aranyszín „Boldog karácsonyt, Miskolc!” felirat díszítette. Kívül 200 méternyi fénycső, belül egy kilométernyi fényfüzér biztosította az ünnepi hangulatot. A mennyezet csillagos eget idézett, a villamoson függönyök, kárpitozott ülések és kanapé, valamint egy elektromos kandalló is helyet kapott. 2016-ban a jármű külső dekorációja havas tájon álló faházat idézett. Belső terét többek között csillagos égbolt és fényhóesés tette varázslatossá. A nagy sikert aratott elektromos látványkandalló és az előtte lévő kanapé most is megtalálható a villamoson.