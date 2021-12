Juhász Márton, művésznevén Dzsúdló Miskolcon született pop/trap előadó, dalszövegíró. 2019-ben robbant be a zenei köztudatba szókimondó dalaival. Egy borsodi faluban nevelkedett, vallásos családban, édesanyja hitoktató, nagymamája sekrestyés, nagypapája pedig kántor volt. Már általános iskolában elkezdett foglalkozni az énekléssel, később pedig a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium dráma tagozatára járt, ahol Young Majréval (Maier Péterrel) zenélt, és akkoriban alapítottak is egy indie rockbandát. Falunapokra is jártak előadni, és még saját próbatermük is volt, ahol tudtak gyakorolni – számol be a wikipedia.org.