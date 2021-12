Bár mikuláskor az összes gyermek gondolata az édesség körül forog, a szülők azért szeretnék egészséges mederbe terelni a fogyasztott mennyiséget, megvédeni gyermekeiket a fogszuvasodástól, esetleg a habzsolásnak köszönhető gyomorrontástól. Erre az egyik legegyszerűbb megoldás, ha nemcsak csokival és cukorral tömjük meg a kis zsákokat, hanem próbálunk minél több egészséges, teljes értékű tápanyagot is belecsempészni.

Fahéjjal megbolondítva

A legkézenfekvőbb természetes édességek közé tartoznak az aszalványok, gyümölcsszirmok, például a datolya vagy a füge. Tehetünk még a csomagba magvakat és csonthéjasokat is, kesudiót, mandulát, akár földi- és török mogyorót. A magvakat pici mézzel lepirítva és fahéjban megforgatva meg is bolondíthatjuk. Az egész gyümölcs is remek megoldás lehet, de ha már unják a kicsik a klasszikusokat, akkor ismertessünk meg velük egy-egy egzotikusabbat, mangót, sárkánygyümölcsöt, gránátalmát. Ha mindenképp ragaszkodunk a csokoládéhoz, vásároljunk minél magasabb kakaótartalmút. A kakaóban található ponifenol csökkenti a koleszterint, védi a szívet és az érrendszert a betegségekkel szemben, magnéziumot, rezet, foszfort, káliumot tartalmaz, de cink és vas is található benne. Ha időnk engedi, süthetünk mézeskalácsot vagy zabkekszet, így a hozzáadott cukor mennyiségét mi határozhatjuk meg. Nagyobb gyermek esetén szerezhetünk meglepetést élmény ajándékozásával, vásároljunk koncertjegyet, üljünk be moziba a kedvelt mesefilmre, vagy akár egy gyermekeknek szóló színházi darabot is megnézhetünk.