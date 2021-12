Az örökzöldek a legstabilabb pontjai a kertnek, nevükhöz hűen egész évben zöldek. Ahogy Megyeri Szabolcs kertészmérnök írja a témával kapcsolatos blogposztjában: nem pihennek, nem hullajtják leveleiket, hanem télen is működnek, vesznek fel tápanyagot és nedvességet. Éppen ezért ezeket a növényeket a téli hónapokban is öntözni kell. Ugyanis a hideg miatt befagyott talajvízből nem tudnak nedvességet felszívni, illetve ahogy nyáron, úgy télen is lehetnek hetekig tartó aszályos időszakok.

A szakember szerint a téli öntözéssel kapcsolatban csak egy kérdés van, mégpedig az, hogy mikor. Javaslata szerint a fagyos napokon kijuttatott víz hamar megfagy, abban az esetben nincs mit tenni. Azonban enyhébb időben inkább napközben a hajnali fagy és az esti visszahűlés között, a déli, a kora délutáni órákra érdemes ütemezni a locsolást. Ami a mennyiségét illeti, körülbelül annyi vízre van szükségük az ilyen fajta növényeknek, mint amennyire a melegebb időszakban is.

Érdemes mulcsolni

Ne csak az öntözésre, hanem a nedvesség megtartására is ügyeljünk, késleltetve azzal a talaj kihűlését – figyelmeztet a kertészmérnök. Erre remek megoldás a 15-20 centi vastag mulcsozás, ami történhet avarral, faforgáccsal, fenyőkéreg-zúzalékkal. A szigetelés lassítja a talaj átfagyását, csökkenti a párologtatást, így hatékonyabbá téve az öntözést. Az örökzöldeket a széltől is megóvhatjuk, mégpedig szakboltokban kapható vagy saját kézzel nádból, kukoricalevélből, növényi nyesedékből készített védőhálóval.

(A borítóképen: A kórokozók mellett a vízhiányt is jelezheti a rozsdásodás)