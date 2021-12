A hideg és a karácsony sok adakozó kedvű embert indított arra, hogy segítsen négylábú barátainkon. Akadtak olyanok is, akik egyszerre több holmit is adományoztak a kedvenceknek szombaton, a miskolci Szent István térre meghirdetett takarógyűjtés alkalmából.



Melegítheti őket



– Imádom az állatokat és nagyon sajnálom őket, hogy télen abban a kis kennelben, a hideg betonon kell fagyoskodniuk. Összeszedtük hát otthon a már nem használt, régi takaróinkat és minden mást, ami melegítheti őket ebben a hidegben és elhoztuk, hogy segítsünk rajtuk. A barátaink is beszálltak, így most hármónk pokrócait adtuk le. Hoztunk szőnyeget is, amit több részre lehet vágni, több kutyusnak is jó lehet – nyilatkozta Elek Zoltánné. Az állatmenhelyek lakóinak meghirdetett adománygyűjtő akcióban az otthon feleslegessé vált takarókat a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány és a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) munkatársai vették át. Kisfalvi Nyina, a MÁSA elnöke elmondta, hogy rendszeresen szerveznek ilyen akciókat, kitelepüléseket a város különböző pontjaira, ahol az állatbarátok megajándékozhatják a menhelyen lévő kutyusokat és cicákat, de a karácsonyi takarógyűjtési akciót első alkalommal hirdették meg az önkormányzat segítségével, mert a téli időszakban nagy szükségük van pokrócokra és használt ágyneműkre: ezek a beteg állatok alá kerülnek.